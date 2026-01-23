好冷「喝熱湯3優勢」完勝熱水！　營養師：啟動體內加熱器

▲營養師趙強認為，喝熱湯確實比喝熱水更能維持溫暖感覺。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

連日低溫真的好冷，不少人習慣手捧一杯熱水取暖，但你知道「喝湯」似乎比喝水更耐寒嗎？營養師趙強分享，雖然兩者都能提供即時的物理熱量，但熱湯在生理機制上有3大優勢，能啟動體內的「內部加熱器」，讓溫暖的感覺更持久，且若在湯中加入特定辛香料，更能擴張末梢血管，改善手腳冰冷。

營養師趙強在粉專分享，喝熱湯確實比喝熱水更暖和，並引述幾項生理關鍵：

1. 食物的產熱效應（Thermic Effect of Food）：這是熱湯勝出的關鍵！趙強解釋，熱開水僅提供物理上的熱傳導，熱度會隨血液循環消散；但熱湯含有蛋白質、脂肪或碳水化合物，身體在消化、吸收與代謝營養素的過程中會產生熱能，醫學上稱為「攝食產熱效應」，能讓體溫維持得更久。

2. 在胃部停留時間較長：純水進入胃部後排空速度極快，而熱湯（尤其是含蔬菜、肉類或勾芡的濃湯）含有固體成分，在胃裡停留時間較長，這意味著熱能釋放速度較慢且穩定，能持續從體內散發熱氣。

3. 促進血液循環的添加物：熱湯中常加入薑、蔥、蒜等辛香料，其中的薑辣素或蒜素能擴張末梢血管。此外，湯中少量的油脂能像「保溫膜」一樣減少熱氣散失，提供能量禦寒。

不過，趙強也提醒，熱湯並非「愈燙愈好」，飲品若超過60°C容易燙傷食道黏膜。他建議，最適宜的保暖溫度應在 40°C～50°C之間，既能暖身又安全。

此外，喝湯時應避開3個地雷：

避免過鹹：高鹽分會導致水分滯留或血壓波動。

預防假性溫暖：若湯太燙導致大出汗，汗水蒸發反而帶走熱量，喝完應注意防風，以免受寒。

避開NG成分：太油膩、太甜、加酒的湯品還是別喝比較好。