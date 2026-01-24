40歲富二代血糖飆600！拚3個月救回「雙眼卻瞎了」　門診絕望淚別

▲男子罹患糖尿病併發視網膜病變，雙眼視力只剩0.1。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

糖尿病若控制不佳，當心不可逆的併發症毀了一生！醫師林毅欣分享，一名40歲富二代因視網膜出血就醫，檢查發現糖化血色素高達13，飯後血糖更飆到600。在醫師協助下，他花了3個月控制住血糖，不料回診眼科時卻被宣告兩眼視力只剩0.1，下半輩子恐失明。無法接受事實的他，最後竟向醫師淚別要飛往美國尋求安樂死，讓人聽了不勝唏噓。

糖尿病5年就手麻 醫揭3大併發症

新陳代謝科醫師林毅欣在《健康好生活》節目中指出，糖尿病主要有3大併發症，分別是神經病變、視網膜病變及腎臟病變。通常罹患糖尿病5年，就會開始出現神經麻痺情形，患者會感覺手腳發麻；到了10～15年，則可能出現腎臟病變，會有微量蛋白尿，若有泡泡尿且15秒都不會消失，狀況就比較嚴重了；至於視網膜病變，則會導致眼睛血管出血、視網膜剝離。

血糖飆600「3個月救回」 醫宣判：太晚了

林毅欣接著分享該起悲傷案例，一名從眼科轉診過來的男患者，於初次看診時，糖化血色素高達 13（正常人為5.7以下），平均血糖300多 mg/dL，飯後血糖甚至會飆到500、600 mg/dL。當時眼科醫師發現他視網膜已經出血、非常嚴重，因此要求他務必在3個月內將血糖控制下來，以便配合打針治療視網膜病變。

為了挽救視力，這名男子非常認真配合治療，接受胰島素注射。林毅欣回憶，經過3個月的努力，患者的數值驚人地好轉，「飯前血糖100、飯後150～160，糖化血色素降到6.2，確實控制得很好。」

原以為病情出現曙光，沒想到結局卻令人錯愕。林毅欣說，男子回診眼科後，被醫師宣告：「雖然你血糖控制很好，可是太晚了。」他的雙眼視力都只剩下0.1，意味著往後一輩子恐都看不見了，連要打胰島素轉刻度都需要旁人協助。

林毅欣遺憾地說，這名男子在最後一次回診時，絕望地向他告別。患者表示因為眼科醫師已宣告「眼睛瞎了」，喪失求生意志的他決定離開台灣，「因為本身有美國籍，有些州有安樂死的地方，準備要去那邊安樂死。」 這也是兩人最後一次見面，成為診間一段難以忘懷的悲傷故事。

