每天2顆蛋塞血管？醫驚揭「1年實驗結果」：別再把蛋黃挖掉





▲有人怕膽固醇飆高，吃蛋都把蛋黃挖掉。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

看著早餐盤裡的荷包蛋，你心裡是否也曾天人交戰：「醫生說我血糖高、膽固醇也高，這顆蛋黃是不是該挖掉？」長久以來，蛋黃被視為心血管的頭號戰犯，讓許多長輩聞之色變。不過，復健科醫師王思恒分享一項大型實驗結果，直言這其實是多慮了，並揭露「2大黃金原則」，只要吃對方法，反而有助於控制血糖。

王思恒醫師在粉專「一分鐘健身教室」發文提到，許多人總擔心吃蛋會造成血管阻塞，但最新的科學研究帶來好消息。科學家為了探討「一週吃12顆蛋會怎樣？」進行一項名為「DIABEGG」的大型實驗，找來一群糖尿病患者並分為兩組，分別是每週吃超過12顆雞蛋的「大口吃蛋組」，以及每週吃不到2顆的「小心翼翼組」。

經過整整一年的追蹤，實驗結果讓所有專家跌破眼鏡！王思恒表示，這兩組人在「壞膽固醇（LDL）」、「血糖指標」以及「血管發炎指數」等關鍵指標上，竟然完全沒有差別，數據呈現一片風平浪靜。這也證實了一個觀念：「雞蛋裡的膽固醇，並不會直接變成塞住你血管的兇手。」

雖然研究顯示糖尿病患者一天吃1～2顆蛋是安全的，但王思恒提醒，想健康吃蛋有「2個黃金原則」更重要：

－怎麼煮很重要：水煮蛋、蒸蛋、茶葉蛋是好朋友；但奶油炒蛋、炸蛋則是大忌。

－看你配什麼吃：若吃蛋是為了取代麵包、燒餅等精緻澱粉，那對血糖反而有幫助。

「別再仇視蛋黃了！」王思恒強調，民眾應把心力花在「少吃糖、多運動」，才是保護血管的真理。只要掌握正確烹調與搭配原則，明天早餐就能安心享受一顆美味的水煮蛋，不用再為了要不要挖掉蛋黃而糾結。