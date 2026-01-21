寒流一到就出事？　醫：冬天最怕的不是冷，是溫差

▲冬天降溫時，要特別注意保暖。（AI協作示意圖／經編輯審核）

文／常春月刊

每到冬天氣溫驟降，急診室裡的心血管事件，總像是跟著變冷的空氣一起升高。許多人總以為心肌梗塞是老人家的疾病，但近年來醫療第一線觀察到，年輕的患者其實並不少見，甚至僅有三十多歲就因胸痛，而被送進急診的患者，經過檢查之後，確診為心肌梗塞。

國泰綜合醫院心血管中心心臟內科主治醫師郭志東指出，寒冷的冬季是心肌梗塞的好發季節，然而心肌梗塞與氣溫、生活習慣、慢性病控制不佳，以及天冷引起的血壓波動等因素都有關係；他提醒：「千萬不要以為自己年輕、沒症狀就沒事，冬天的心血管保健要從『減少溫差』這件事做起。」

氣溫每降低1℃，血壓就往上升

郭志東解釋，對於心血管的健康來說，冬天最主要的風險來自於氣溫下降造成的血管收縮。「當天氣冷的時候，身體會自然收縮周邊血管，把血液往中心移動，以便來維持體溫，結果就造成血壓上升；而氣溫降低的溫度愈多，血壓上升的幅度也就愈明顯。」

當氣溫驟降時，加上外出忘記穿上保暖外套，直接面對冷空氣等，都可能讓血壓發生劇烈波動，就會使原本血管內壁已有不穩定斑塊的患者，斑塊破裂、血栓生成，更嚴重的，就會阻塞冠狀動脈，進而造成心肌梗塞。

郭志東強調：「所以說，冬天的血壓控制非常重要，尤其是有慢性病的患者。」

「溫差」比冷本身更危險

郭志東提醒，很多人都忽略了短時間內的溫度轉換，舉例來說，從溫暖的室內走到寒風中，或者是剛洗完熱水澡，突然碰到冷空氣，這些狀況都是刺激血管的一大原因。」

這種急遽的大溫差，不只有冬天會出現，夏天從20度的低溫冷氣房走出炎熱高達37、37度的室外，也會出現類似問題，同樣有心肌梗塞的風險。「只要是明顯的溫差過大，都會讓血管受到刺激，對於原本就有高血壓、心律不整等高危族群來說，不論夏天或是冬天，都是危險時刻，一定要特別注意。」

不是只有老人！年輕人案例增加

郭志東表示，許多人的刻板印象中，依然以為心肌梗塞是老人家的病，但醫師坦言，臨床上遇到越來越多年輕的患者。「三十幾歲、四十來歲的都有。我看過不到40歲的男性，體重超過100公斤，高血壓、高血糖和高膽固醇，這三高都有，結果突然胸痛、喘不過氣被送來急診，確診為心肌梗塞，緊急裝了支架，救回一命。」

該名患者平時自認身體「很硬朗」，沒有做定期健檢，直到發作之後，才知道自己有糖尿病、高血壓、血脂偏高。

郭志東說明，他後來裝了支架，也開始控制飲食、減重，現在回門診定期追蹤，體重下降、血壓、血糖都穩定，回復正常生活。

郭志東感慨：「這位年輕患者不是不健康，而是不知道自己不健康。」

box冬天最危險的習慣：重口味＋不動 郭志東指出，冬天大家喜歡吃火鍋、麻辣鍋、薑母鴨、熱湯，調味也偏鹹偏油，高油、高鹽都會讓血壓控制變得更差，冬天體重也容易上升，這些都是對心血管最危險的習慣。

六大高風險族群：年齡只是其中一項

郭志東列出心血管疾病的傳統危險因子：

1. 年齡：

男性＞45歲

女性＞55歲



2. 三高：

高血壓

高血脂

糖尿病

3. 抽菸

抽菸會造成血管內皮受損，血流變慢、血管變硬，「抽菸10年以上的人，血管雖然看起來沒阻塞，但血流速度慢、血管鬆鬆的，走兩層樓梯就會喘。」

4. 家族史

父母或兄弟姊妹曾在年輕時中風、心臟病，風險會更高。

5. 肥胖（BMI＞27）

肥胖增加發炎，影響血糖、血脂，是心血管疾病的重要危險因子。

6. 壓力大、睡眠不足、生活作息不規律

長期熬夜

飲食外食、重鹹重油

缺乏運動

都會加速動脈粥狀硬化。

Box冬天不要因怕冷就不運動 郭志東表示，冬天雖然又濕又冷，但可別因此就不運動，即使不想出門，也可以選擇在在市內超慢跑、快走，或是去健身房運動，在家也可以練練伸展運動，甚至是階梯練習也可以，能動就要動，慢慢累積。

必檢指標：血壓、血糖、血脂

慢性病患者：

建議早晚測血壓

三個月追蹤一次門診

目標是血壓穩定，而不是「年紀大就讓它高一點」

郭志東強調，很多人以為老人血壓高沒關係，這是錯誤觀念。年紀越大，本來中風、心肌梗塞風險就越高，更要控制血壓。

一般無慢病者：

男＞45歲、女＞55歲

→ 至少一年一次健康檢查

檢查內容包括：

✔ 血壓

✔ 血糖、血脂

✔ 心電圖

✔ 超音波

必要時可加做頸動脈超音波、冠狀動脈電腦斷層（CT）

找到問題並不代表一定要裝支架

郭志東表示，有些人檢查發現有輕度狹窄，不一定要放支架，初期用藥控制、生活習慣調整就可以。真正需要手術的情況是血管堵塞嚴重，或是有明顯症狀，例如發生胸悶、喘、運動耐受度下降等狀況。

他提醒民眾，不要害怕檢查，早知道、早控制，很多人靠藥物也能維持十幾二十年。

至於老煙槍若是立即戒菸，對心血管的健康有沒有幫助呢？抽菸導致血管內皮受損，戒菸後是否會恢復呢？郭志東說，內皮受損是可逆的，但需要時間，戒菸越早、收穫越大。一般來說，戒菸 1～2 年，血管功能就會逐漸改善；戒菸

心肌梗塞症狀不是只有「胸悶」

當多數人想到心肌梗塞，第一個浮現的典型症狀通常是胸痛或胸口像被大石壓住；然而，臨床上真正的表現遠比想像複雜。郭志東指出，許多患者在發作初期並非一定會感到強烈的胸痛，有些甚至會以非典型症狀來表現，容易被誤認為胃痛、痠痛或只是身體不適，而延誤就醫。

典型症狀包括：胸悶、胸痛，左手臂、肩膀、下巴放射性疼痛，呼吸喘不過氣，以及冒冷汗、噁心、想吐。這些症狀常見於急性心肌梗塞時，患者會感覺胸部受到強烈壓迫，疼痛可能往左肩或手臂延伸，甚至沿著下巴蔓延，伴隨呼吸困難及冷汗直流，令人焦慮不安。

但臨床上也有許多人幾乎沒有胸痛，而是以下不典型症狀，包括肚子痛、脹氣，以及背部痠痛或刺痛。有些患者甚至以腸胃不適就醫，誤以為是胃炎、消化不良或脊椎問題。郭志東強調，這些非典型症狀在長者、女性與糖尿病患者身上特別常見。糖尿病患者因為神經感受度較差，身體痛覺敏感性降低，即使心肌正在缺氧受損，也可能只出現輕微不適。郭志東提醒，糖尿病患者很容易錯過警訊，只要覺得不對勁，就應該盡快就醫檢查！

郭志東建議，一旦有持續胸悶或上述異常症狀，不要自己忍耐、不要等待退症，務必立刻就醫或撥打119，寧願多跑一趟，也不要錯過救命的機會；越早診斷、越早治療，存活率越高。

