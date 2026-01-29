美退出WHO　石崇良表態：台灣仍爭取成為觀察員

▲衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

美國已經正式退出世界衛生組織（WHO），此舉是否會影響台灣爭取參與？衛生福利部部長石崇良今（29）日表態，美國退出衝擊非常大，不過WHO在公共衛生相關議題上，仍扮演了相當重要的交流平台；台灣雖然不是會員國，未來仍會積極爭取成為觀察員，今年世界衛生大會（WHA）也會出團前往參與相關活動。

美國總統川普2025年1月20日上任第一天，就簽署行政命令，宣布美國將退出世界衛生組織（WHO），在歷經1年通知期之後，22日正式退出。

美國國務院發言人表示，WHO未能有效控制、管理及分享資訊，已造成美國數兆美元損失，總統因此行使職權，暫停向WHO轉移任何美國政府資金、支持或資源，「美國人民為這個組織付出的已經夠多了。」美國衛生部副部長歐尼爾近日在社群平台X發文表示「WHO在2019年無視來自台灣的COVID早期警示，假裝台灣不存在。」

石崇良今日出席立法院社福衛環委員會會前受訪被問及WHO議題，他強調美國退出對於WHO衝擊非常大，畢竟美國在各項公共衛生協助或者資金挹注都扮演重要角色。不過WHO仍然是公共衛生議題重要專業交流平台，每年WHA會議期間台灣雖然不是會員國，也都很積極在爭取，希望以觀察員身分出席，能夠和各國技術官員有交流機會。

石崇良說，能夠在防疫、法規或者癌症、慢性病防治等重要議題能和各國交流，對於我們國家來說很有幫助，所以還是會繼續投入，今年也會持續出團參與活動。