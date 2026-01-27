流感增14重症、5死「4年來最晚入流行」　羅一鈞揭疫情反常原因

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情緩慢升溫，根據疾管署統計，上周新增14例流感重症，另有5例死亡；單周類流感門急診就診達11萬人次，疫情尚未進入流行。疾管署長羅一鈞表示，上周就診為4年同期最低，疫情也是4年同期最晚進入流行，原因可能與近期H3N2變種K分支占比下降有關，春節前是否會進入流行還要觀察，流行高峰就診也下修到12萬人次。

依據疾管署監測資料顯示，今年第3周（1月18日至24日）類流感門急診就診計110,501人次，較前1周上升3.9%，近期呈上升趨勢；另上周（1月20日至26日）新增14例流感併發重症病例（11例H3N2、3例B型）及5例流感併發重症死亡（均H3N2）。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署防疫醫師阮志翰說明，死亡個案最年輕為北部50多歲男性，本身有心臟病、高血壓、糖尿病、慢性腎病病史，未曾接種過流感疫苗，他去年12月底開始出現喉嚨痛以及肌肉酸痛，曾經至診所就醫，但是症狀並沒有改善，發病後5天開始出現咳嗽以及呼吸急促，並至急診就醫。

阮志翰指出，個案胸部X光顯示雙側肺部浸潤，流感快篩檢驗為A型流感陽性。診斷為流感併發肺炎、敗血性休克以及呼吸衰竭，給予了抗流感抗病毒藥物的治療。因個案有意識不清、呼吸衰竭的情形，因此收住加護病房，在住院過程中併發了休克、腸胃道出血以及心臟衰竭，在給予升壓劑、輸血以及其他的藥物治療之後，病情仍持續的惡化，於發病3周後死亡。

▲疾管署防疫醫師阮志翰。（圖／記者洪巧藍攝）

流感疫情原訂最快上周進入流行，但卻出現增幅趨緩。羅一鈞坦言，春節前是否會進入流行還是要觀察，進入流行可能性比較高，但也有可能不會達到。流行高峰原推估就診人次約12至13萬，應該會下修到12萬上下，高峰不會再更高。

今年的流感其實「反常地好」，羅一鈞表示，上周就診11萬是4年同期最低，也是4年同期最晚進入流行。原因除疫苗保護力足夠之外，去年9月到10月那波秋季流感讓很多人就是預先感染到流感，目前感染後的免疫力還在；此外，近期觀察A型流感H3N2的K分支變種占比下降，反而是B流上升。預期春節相對平緩「可以過個好年」，但要觀察開學後是不是會有B流小高峰。

疾管署呼籲，近期氣溫變化大，提醒民眾加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。疾管署提醒，自1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。