孩子退燒藥「少1動作」效果大減！醫點名：眼藥水也是

孩子生病喝藥水，你注意過瓶底有沉澱物嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽分享，曾有媽媽驚見退燒藥水瓶身出現「白色沉澱物」，擔心是否變質。他解釋，這是「懸浮液」藥品的正常現象，但也示警家長，使用這類藥水前若少了搖晃的步驟，恐變成「一開始喝清湯，最後吃濃湯」，導致藥效不穩定，甚至影響治療效果。

陳世璽醫師在粉專發文說明，「懸浮液」這類藥物通常含有難溶於液體的物質，因此被製成微小顆粒分散在液體中。長時間靜置後，產生沉澱是自然現象。「使用前建議要搖晃之後再使用！」他強調，若省略這個動作，每次倒出的藥量恐不均勻，變成「一開始喝清湯，到最後吃濃湯」的窘境，導致前半瓶藥效不足、後半瓶濃度過高。

看到「懸浮液」先搖再用！3種藥沒搖效果差

陳世璽進一步列舉常見的懸浮液藥物，包括口服藥水，如消炎止痛退燒用的「依普芬」、止吐藥水「胃利空懸液劑」、止瀉藥水「高克痢」。此外，許多口服抗生素藥水，如「安滅菌」、「諾快寧」、「日舒」也屬此類，通常需先加水配製，並在規定時間內服用完畢，每次喝之前同樣得搖勻。

除了口服藥水，陳世璽提醒，含有類固醇的鼻噴劑、氣管吸入劑、眼藥水，因類固醇屬脂溶性、不易溶於水，也常做成懸浮液的形式。民眾應仔細觀察瓶身標示，若看到中文寫著「懸浮液」或英文標註「Suspension」，就代表用前須搖晃。

陳世璽特別叮嚀，這類標示往往字體較小，「尤其是眼藥水，很容易就被忽略」，若沒搖勻就使用，藥效恐不穩定。下次使用各式藥水前，務必多看一眼確認或諮詢藥師，多一個小動作，才能確保治療效果。

藥水開封只能放1個月！「亂冰」反而易變質

陳世璽也補充，一般藥水瓶身上的日期，指的是「未開封」情況下的保存期限，開封後的藥水需放置在陰涼處，多半建議於1個月內使用完畢。他強調，一般藥水不需要冷藏，冰了反而容易變質或沉澱，但若是上述第2種「自己配製的抗生素懸浮液」就需要冷藏。