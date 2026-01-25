看霍諾德徒手爬101也想攀岩　醫：前臂腫脹、夜間麻醒快就診

▲霍諾德今徒手攀登台北101，成功締造壯舉。（圖／記者李毓康攝）

記者邱俊吉／台北報導

攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今挑戰徒手攀登台北101大樓，並順利完成壯舉。由於台灣的熱門話題經常會帶起風潮，接下來可能會有更多人嘗試攀岩，對此醫師說，攀岩後若出現前臂腫脹或僵硬、握力快速下降，或有手指感覺變鈍、夜間麻醒等症狀，且持續超過1天，應儘速就醫評估。

台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇今於臉書分享，霍諾德及電影中高風險的攀爬畫面，看似輕鬆，其實都是高度訓練的成果，而一般人初次或偶爾攀岩，常低估前臂負荷，像他自己，曾在攀岩館爬到前臂幾乎沒有知覺，手還在抓，但大腦已感受不到動作，之後幾天最疼痛的位置集中在肘窩周圍，顯示肌群已徹底用盡。

姜冠宇解釋，攀岩時，前臂屈肌群需長時間等長收縮，容易壓迫血管，造成局部血流下降，進而導致前臂腫脹、變硬、酸痛，握力迅速減弱，甚至出現感覺遲鈍，這不只是肌肉疲勞，與神經缺血、腫脹壓力下傳導變差都有關係。

針對處理方式，姜冠宇指出，若是手臂單純緊繃、僵硬，原則以溫熱敷為主，每次10至15分鐘、1天1至2次，但避免敷到麻木；如出現明顯腫、熱、痛，則應採冰敷10至15分鐘、1天2至3次。一旦出現持續麻木、握力不振、手指遲鈍、顏色發紫，或合併頸肩放射痛，便不宜再自行處理。

姜冠宇提醒，不論從事哪種運動，過程中若出現莫名疲勞、昏沉、噁心，需警覺橫紋肌溶解的可能，不過攀岩往往有時間可歇息，相較於長時間連續力竭的運動型態，發生機率並不高，但仍不可掉以輕心。