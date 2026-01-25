ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

看霍諾德徒手爬101也想攀岩　醫：前臂腫脹、夜間麻醒快就診

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101，攀爬進入最後階段。（圖／記者李毓康攝）

▲霍諾德今徒手攀登台北101，成功締造壯舉。（圖／記者李毓康攝）

記者邱俊吉／台北報導

攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今挑戰徒手攀登台北101大樓，並順利完成壯舉。由於台灣的熱門話題經常會帶起風潮，接下來可能會有更多人嘗試攀岩，對此醫師說，攀岩後若出現前臂腫脹或僵硬、握力快速下降，或有手指感覺變鈍、夜間麻醒等症狀，且持續超過1天，應儘速就醫評估。

台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇今於臉書分享，霍諾德及電影中高風險的攀爬畫面，看似輕鬆，其實都是高度訓練的成果，而一般人初次或偶爾攀岩，常低估前臂負荷，像他自己，曾在攀岩館爬到前臂幾乎沒有知覺，手還在抓，但大腦已感受不到動作，之後幾天最疼痛的位置集中在肘窩周圍，顯示肌群已徹底用盡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

姜冠宇解釋，攀岩時，前臂屈肌群需長時間等長收縮，容易壓迫血管，造成局部血流下降，進而導致前臂腫脹、變硬、酸痛，握力迅速減弱，甚至出現感覺遲鈍，這不只是肌肉疲勞，與神經缺血、腫脹壓力下傳導變差都有關係。

針對處理方式，姜冠宇指出，若是手臂單純緊繃、僵硬，原則以溫熱敷為主，每次10至15分鐘、1天1至2次，但避免敷到麻木；如出現明顯腫、熱、痛，則應採冰敷10至15分鐘、1天2至3次。一旦出現持續麻木、握力不振、手指遲鈍、顏色發紫，或合併頸肩放射痛，便不宜再自行處理。

姜冠宇提醒，不論從事哪種運動，過程中若出現莫名疲勞、昏沉、噁心，需警覺橫紋肌溶解的可能，不過攀岩往往有時間可歇息，相較於長時間連續力竭的運動型態，發生機率並不高，但仍不可掉以輕心。

關穎.陶晶瑩都入坑CORTIS　幸福笑：真的很可愛！

關鍵字： 攀岩 台北101 霍諾德 前臂腫脹 運動傷害

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

青花菜營養翻3倍！專家激推「最強吃法」：配薑黃效果加成

尾牙喝太嗨！男「一夜來8次」超痛苦　醫曝嚴重後果：高危險群小心

手腳冰冷常見4體質　中醫教「揉耳朵」2分鐘暖全身

設斷片觀察室防醫療暴力　林靜儀：待評估「仍盼法界適當量刑」

看霍諾德徒手爬101也想攀岩　醫：前臂腫脹、夜間麻醒快就診

春節急診人次為平日1.7倍　健保投16億元撐9天連假開診

立百病毒列第五類傳染病　疾管署：流行地區勿吃來路不明水果

國際阿茲海默症大會2026里昂登場　台灣醫師受邀發表飲食研究

40歲富二代血糖飆600！拚3個月救回「雙眼卻瞎了」　門診絕望淚別

萬華獨居長者提前春節圍爐　他72歲打鼓、騎機車「每天都很充實」

讀者迴響

回到最上面