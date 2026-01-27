美國退出WHO批「假裝台灣不存在」　莊人祥：是全世界的損失

▲世界衛生組織（WHO）。（圖／路透）

記者趙于婷／台北報導

美國總統川普2025年1月20日上任第一天，就簽署行政命令，宣布美國將退出世界衛生組織（WHO），在歷經1年通知期之後，將於22日正式退出。美國衛生部也痛批WHO「假裝台灣不存在」，無視COVID早期警示。對此，我國衛福部次長莊人祥今表示，「WHO忽略台灣提出的諍言，這是對全世界的損失。」

美國國務院發言人22日表示，「WHO未能有效控制、管理及分享資訊，已造成美國數兆美元損失，總統因此行使職權，暫停向WHO轉移任何美國政府資金、支持或資源，美國人民為這個組織付出的已經夠多了。」美國衛生部副部長歐尼爾近日在社群平台X發文表示「WHO在2019年無視來自台灣的COVID早期警示，假裝台灣不存在。」

對此，在新冠疫情間擔任中央流行疫情指揮中心發言人的莊人祥今受訪表示，台灣雖然不是WHO的會員國，但是善盡全球醫藥衛生合作和全球防疫責任；他認為「WHO忽略台灣提出的諍言，這是對全世界的損失。」

莊人祥透露，2019年12月31日清晨在網路上發現中國武漢有7例「非典型肺炎」，因為有SARS的經驗，針對中國這篇報導，需要和WHO求證，所以特別在信件裡提到「病人屬於非典型肺炎、被隔離治療」，高度懷疑是人傳人，「不過當時WHO只回覆我們已經把這個信件轉給專人處理。」

他表示，由於當天沒有獲得對方的訊息確認，所以在高度懷疑人傳人的狀態之下，就在2019年12月31日當天立刻啟動登機檢疫，後來也證明是對的。