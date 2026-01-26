坐月子別再全酒補！營養師示警：恐影響傷口恢復、哺乳安全

▲醫師提醒，婦女產後飲食要特別留意。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

產後月子調養是影響恢復和長期健康的重要關鍵。但現今隨著生活型態與健康觀念改變，傳統大量進補、全酒料理已不完全適合現代產後媽媽，反而可能增加身體負擔。營養師提醒，現代坐月子應回歸均衡營養，尤其應避免全酒料理，掌握6大飲食原則，也能補得健康又美麗。

台北市立聯合醫院婦幼院區營養科主任林詠霈指出，過去農業社會婦女長期從事勞力工作，體力消耗大，傳統月子飲食多強調大量進補與全酒料理，以幫助產婦恢復元氣，但現代產婦生活型態不同，若仍沿用高油、高酒精的補法，反而容易導致產後肥胖、代謝負擔，甚至影響傷口修復與哺乳安全。

林詠霈強調，坐月子飲食不應只著重補湯或藥膳，第一是應均衡攝取6大類食物，包括全榖雜糧類提供能量來源，豆魚蛋肉類供應修補組織所需的蛋白質，蔬菜則富含膳食纖維與維生素，有助腸道蠕動與整體代謝。

第二是要「避免全酒料理」，林詠霈指出，雖然酒精可引出藥材藥效，對虛寒體質具有祛寒效果，但酒精會影響傷口癒合、加重發炎反應，且酒精會經由乳汁影響嬰兒生長發育，哺乳媽媽若食用含酒料理，建議開蓋燉煮使酒精完全揮發，並依衛福部建議，哺乳期間酒精攝取量不宜超過每日每公斤體重0.5公克，且須間隔至少2小時後再哺乳。

第三是「減少加工食品攝取」，如雞塊、魚丸、臘腸等加工食品以及含糖飲料，通常含高鹽、高油、高糖，易影響血糖、血壓與血脂控制，且加工食品中的無機磷鹽可能干擾鈣質吸收，月子期間應盡量避免。

第四是「避免過量咖啡因」，咖啡因會透過乳汁影響寶寶睡眠與發育，根據台灣母乳哺育聯合學會建議，哺乳媽媽每日咖啡因攝取量以300毫克為上限，除咖啡外，紅茶、巧克力與可樂等飲品也含咖啡因，應留意標示並與哺乳時間間隔至少4小時。

第五是「增加蔬菜水果攝取量」，蔬果富含膳食纖維，可預防產後便祕，維生素C則有助鐵質吸收與提升免疫力，建議哺乳媽媽每日維生素C建議攝取量為140毫克，建議每天至少攝取3份蔬菜與2份水果。

第六是「適度運動有助於體態恢復」，建議每天運動至少30分鐘，每次累積10分鐘以上即可，有助避免產後肥胖，降低未來罹患代謝症候群與慢性病的風險。

林詠霈提醒，每位產婦的體質、健康狀況與飲食習慣不同，若對月子飲食或營養補充有疑問，可諮詢專業營養師提供個別化建議，協助媽媽安心坐月子。