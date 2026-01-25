藥膏當果醬塗！他腋下慘烙「永久萎縮紋」後悔哭　醫列3警訊

▲不少人認為「藥膏塗得厚一點」效果才會好，其實是大忌！（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

皮膚紅癢不舒服，你也認為把藥膏塗得厚厚一層才有效嗎？皮膚科醫師鍾佩宜分享一起慘痛案例，一名患者因腋下紅癢自行買藥如「塗果醬」厚敷，結果因藥物刺激，導致皮膚更紅，患者誤以為病情加重「加倍疊擦」，最終不僅紅疹沒好，還留下永久性「藥物萎縮紋」。醫師急勸，一旦擦藥處出現皮膚變薄、有血絲或不明紋路，就是皮膚受傷的警訊。

「擦藥不是塗果醬，越多，真的不代表越好！」鍾佩宜醫師在粉專「皮皮醫生 鍾佩宜」發文衛教，很多患者心裡都有一個迷思，認為「藥敷得越厚，好得越快」，但真相往往相反。她強調，藥物能救人也能傷人，正確的劑量才叫治療。

針對皮膚藥膏的使用，鍾佩宜也列出「3大法則」供民眾參考：

1. 觀察期：先停用保養品

當皮膚出現輕微紅癢時，建議先停用所有保養品，只用清水清潔，千萬不要急著亂買成藥自行處理，以免症狀惡化。

2. 治療期：擦藥要「透明」

擦藥的關鍵在於薄擦，標準是以「透明、幾乎看不見顏色」為準。如果擦完藥後感覺皮膚更紅、更刺、更不舒服，應立刻停藥並回診，絕對不要自行加量。

3. 危險期：出現紋路快就醫

如果你發現擦藥處的皮膚變薄、出現血絲，或是出現不明原因的紋路，這就是皮膚受傷的警訊，務必立刻就醫尋求專業協助。

鍾佩宜重申，錯誤的厚敷觀念可能對皮膚造成不可逆的傷害，民眾用藥時務必謹慎，別讓一時的錯誤習慣造成永久遺憾。