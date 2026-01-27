18歲男載妹夜衝陽明山　下來竟臉慘白送醫

▲男大生送醫檢查發現「心血管痙攣」。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

振興醫院分享，在許多大學生的回憶裡，陽明山夜景是青春的代號，但對一名剛踏入校園的18歲少年來說，那晚卻險些成為人生的終點，因誘發「心血管痙攣」。

載妹夜衝胸口突悶痛

振興醫院17日在臉書發文說，這名大一生考取學校後，生活節奏徹底釋放，某次載著心儀對象夜衝，在情緒亢奮與連續熬夜的疲憊交織下，胸口突發如巨石壓頂般的悶痛；為了自尊心，他硬撐到山下早餐店時已臉色慘白，送醫後竟確診為「急性心肌梗塞」。

院方指出，心臟內科醫師在檢查中發現，這名少年雖無三高病史，冠狀動脈卻呈現完全堵塞，主因並非血管老化，而是由作息劇變、飲酒及交感神經高度興奮，所誘發的「心血管痙攣」。

「心血管痙攣」如心臟抽筋

院方提到，這種情況就像心臟血管在「抽筋」，會導致心臟暫時缺氧並引起胸悶、冷汗，嚴重時甚至會誘發致命的心律不整或猝死。

院方表示，值得注意的是，這類痙攣常在半夜或清晨發生，常見誘因包含吸菸、壓力、熬夜、低溫刺激或飲酒；即便症狀有時會在幾分鐘後自行緩解，但其危險性不容輕忽。

院方說，所幸該患者血管彈性尚佳，經藥物緊急放鬆血管後撿回一命；提醒年輕族群，當身體發出胸悶警訊時，即時就醫才是真正的成熟表現，別讓一時的「面子」成為無法彌補的遺憾。

「所幸年輕人血管彈性較好」

而心臟內科醫師蔡松恩也在14日播出的《醫師好辣》節目中，分享該起驚險個案。他指出，這名男大生過往在家生活規律，11點就得睡覺，飲食也被嚴格控管，上大學後終於能享受自由空氣；事發當天，同學揪團唱歌、吃宵夜又夜衝，甚至約到班花同行，一行人玩到半夜3、4點才下山。

男大生騎車途中突感胸口悶痛、緊縮，卻強忍不適騎到早餐店，怎料下秒臉色瞬間像紙一樣慘白，被同學緊急送往急診。

「一做心電圖一看，急性心肌梗塞，整個塞住！」蔡松恩回憶，當時看到患者才18歲也嚇了一跳，心想這麼年輕又沒有三高病史，血管怎麼會塞住？進一步詢問生活史，推測是男大生生活作息劇烈改變，熬夜、喝酒，加上載著班花「過度興奮」，導致交感神經過度活化，所引發的「血管痙攣」。

蔡松恩解釋，就像肌肉會抽筋，血管也會，尤其是供應心臟血流的冠狀動脈一旦痙攣，就像冠狀動脈阻塞一樣；所幸年輕人血管彈性較好，經過醫療團隊緊急施打大劑量的硝化甘油後，血管瞬間放鬆，男大生的臉色也迅速恢復紅潤。