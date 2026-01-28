衛福部將對中榮「重點評鑑」　石崇良：涉病人安全要即時輔導

▲衛福部表示中榮近期將接受重點評鑑，衛福部資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台中榮總神經外科醫師遭爆疑似放任無醫療器材廠商上手術台執刀，衛福部長石崇良今（28）日受訪表示，近期將針對中榮進行「重點評鑑」，醫院發生涉及病人安全事件，一定會啟動即時追蹤輔導。

台中榮總先前遭媒體爆料，神經外科內3名知名醫師包括科主任楊孟寅、科主任鄭文郁以及醫師廖致翔，長期放任不具醫護執照的醫療器材廠商業務人員進手術房內為病患執刀。

院方日前發布聲明指出，因影片高度懷疑廠商執刀，會全力配合衛福部、台中市衛生局及檢調的調查，如有不法，一定依法嚴辦，絕不寬貸。調查期間3位涉案醫師停止手術業務，其中2位科主任醫師免兼主管一職；涉案廠商嚴格禁止再進入手術室，靜待司法調查結果。

衛福部改革醫院評鑑，昨日宣布評鑑效期從4年延長到6年，並回溯至112年受評合格醫院適用。石崇良今日受訪，被問及若有類似中榮疏失是否提前評鑑，他表示：「中榮近期就會接受重點評鑑。」

石崇良說，重點評鑑不見得是全面性評鑑，而是針對大家有疑慮、涉及病人安全的部分就會啟動「即時追蹤輔導」，因為病安是所有醫療品質的基礎，醫院服務、安全是不可以放鬆的。

醫事司副司長劉玉菁說明，醫院評鑑本來就有「即時輔導查核機制」，醫院在合格效期內發生重大事件，就會追蹤輔導查核，不屬於重新評鑑；重點評鑑已由醫策會邀集委員，醫事司屆時也會一同前往。至於該案件目前涉及密醫部分已經移請檢調調查，至於醫院管理方面問題，衛生局日前已經去兩次實地查核瞭解，尚未做出裁處。