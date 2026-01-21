減少跑醫院洗腎奔波　衛福部拚2035年「居家透析」達18%

▲衛福部部長石崇良宣示啟動國家醫療轉型，推動透析從醫院轉向「以家為核心」。（圖／台灣腎臟醫學會提供，下同）

台灣洗腎人口超過9萬人，衛生福利部與台灣腎臟醫學會於今（21）日正式發布《台灣居家透析白皮書》，宣示台灣透析政策從「以醫院為中心」邁向「以家為核心」，提高居家透析比率。衛福部部長石崇良表示，這是因為看到國際趨勢，加上國人自我照護能力逐漸提升，還有科技協助，目標要將居家透析比率由目前的8%提升至18%。

台灣已經正式邁入超高齡社會，面對2050年台灣扶老比將達1.4:1的衝擊，台灣腎臟醫學會白皮書工作小組召集人許永和指出，「無人陪病、無人接送」將成為常態。因此，居家透析不僅是治療選擇，更是化解照護斷層的關鍵。

許永和提出具體數據佐證，相較於傳統院所血液透析1:4的護病比，居家透析可達1:30，大幅釋放77%的護理人力，是維持醫療體系運作的關鍵解方。白皮書設定了明確的國家目標，2035年居家透析盛行率達18%。

石崇良受訪時表示，新冠疫情之後，各國都將機構式透析服務轉為居家為主的透析模式，例如新加坡、澳洲都已經拉到20%以上；除了國際趨勢，過去民眾對腹膜透析可能會擔心自行操作相關的照顧壓力，現在國人自我照顧能力已經逐漸提升，再加上科技的協助，現在居家可以搭配遠距設備得到更好的協助，再搭配鼓勵的措施，相信是可以慢慢推廣上來。

「印象中的南迴洗腎，聽長者說20幾年前真的很不方便。」台東南迴診所的護理師婉柔道出了偏鄉腎友長年來面臨的交通課題。對於住在南迴四鄉等部落，尤其是達仁、大武的長輩而言，因為地理位置的因素，前往台東市區透析是一段漫長的路程。每周三次，單趟車程約需1.5至2小時，來回加起來便需耗費3至4個小時在交通上，對於年長的腎友來說，體力上是相當大的負擔。

▲衛生福利部與台灣腎臟醫學會共同發布《台灣居家透析白皮書》，宣示啟動國家級醫療轉型。

除了距離，天候也是一大變數。婉柔分享，在莫拉克風災那一年，因豪雨造成道路受阻，當時為了確保山區洗腎長輩的治療不中斷，相關單位緊急協調直升機降落在國小操場，協助長輩撤離至市區就醫。 為了避免類似狀況發生，現在每逢發布颱風警報，衛生所護理師及村里長便會預防性提醒患者提前下山安置，避免中斷治療可能性。雖然安全有了保障，但這也意味著長輩們必須暫時離開熟悉的家。

婉柔指出，直到近年推動「居家透析」，長輩們終於能選擇留在自己家中治療，不再受限於天氣與路況，真正實現了「在地安老」的願望。

針對白皮書的政策目標，中央健康保險署副署長張禹斌表示，若能善用腹膜透析與居家透析，既能讓病人在家安全治療、提升生活品質，也能降低醫療行為對環境的衝擊；為此，健保署於114年維持編列4億3350萬元，專款用於鼓勵院所加強推動居家腹膜透析與居家血液透析，提升照護品質。