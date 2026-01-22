孩子嘴巴「冒好幾個小洞」隔天全班停課！醫：這2處一定要檢查

▲孩童口腔發現小洞，確診腸病毒。（圖／裴善立醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

家長注意，孩子嘴巴破別只以為是火氣大！一名小朋友原計畫進行例行塗氟，未料在檢查過程中，醫師裴善立敏銳發現其牙齦與黏膜上有「數個白色潰瘍小破洞」，當下立刻暫停治療，並強烈建議快去小兒科檢查，事後證實果然確診腸病毒，且隔天全班就停課。醫師提醒，當發現孩子口腔多處破皮，務必檢查「2大關鍵位置」自保。

兒童牙科專科醫師裴善立在粉專發文回憶，他2週前診治該名孩童時，憑著專科醫師的警覺性，在塗氟前發現口腔異常潰瘍。他當機立斷建議家長先暫停牙科治療，並示警這極有可能是腸病毒。2週後家長複診時證實，孩子確診且老師通知也有其他同學確診後，班級隨即停課。所幸因醫師的及時提醒，讓家長能提早防範。

裴善立藉此提醒家長，當發現孩子嘴巴裡有「很多破洞」時，千萬不要誤以為只是咬到或火氣大，一定要進一步觀察以下這2個關鍵位置：

1.口底（舌頭下方）

2.喉嚨深處（咽峽部）

裴善立強調，這就是臨床上的「警示燈」。如果連口底、喉嚨深處都發現有破洞或水泡，通常就是腸病毒的強烈訊號！ 必須提高警覺並盡速就醫確認。

「牙醫不只看蛀洞，更要為孩子把關軟組織健康！」裴善立表示，舉凡牙肉、黏膜、舌頭及喉嚨，都在守護範圍內。若處於急性感染期如腸病毒，醫師會堅持暫緩牙科治療，不僅避免交叉感染，更是為了讓孩子能優先修復身體。他也呼籲家長，平時幫孩子刷牙時，記得順便巡視口腔，才能守護孩子健康。