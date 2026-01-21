公費醫新制「綁15年、賠償千萬」挨批　石崇良：成年人能自己選擇

▲衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部今年將推動第三期「公費醫學生」計畫，北市醫師職業工會批評制度魔改，綁約最長延至15年，違約金額暴增至千萬元，質疑其合理性。衛福部長石崇良今（21）日表示，本次計畫招募對象除了以偏鄉為主的五大科外，另外有一組「政策任務型」科別，服務年限確實拉長，但會改往大型醫院服務，相對於下鄉者，自然要付出較長時間。此外，這次招募對象提高「學士後醫」比例，成年人可以做好是否要投入公費服務道路的決定，再來入學。

北市醫師職業工會與公費醫師協會發布聲明批評，近期衛福部在未經團體共識的情況下，直接將公費醫學生政策再延長5年，預計再招募750名，此舉已引起廣泛批評；然而在爭議聲中，衛福部再提草案，預計將部分科別的綁約期由10年延長至15年，違約金額則由訓練費用的4倍提高為6倍，等於是用更嚴厲的懲罰，逼使公費醫師償還更久的債。

工會理事長陳亮甫直言，縱使條件如此修惡，預計仍可能會有海量的高中及大學畢業生，在不了解臨床勞動條件的情況下擠破頭，令人更加擔憂。

衛福部醫事司簡任技正卓琍萍受訪證實，第三期公費醫學生計畫（115年至119年）草案，今年首度區分為二組招募人力，一是「政策任務科」，包含重症醫學科、臨床病理科、小兒外科、兒童青少年精神醫學科、司法精神科等，綁約年限拉長至15年，確保政策的連續性與穩定性；二是「人材羅致困難科」，如內、外、婦、兒、急等五大科，服務年數維持10年。

石崇良受訪表示，這一期的公費生計畫裡會讓它更具彈性，除過去偏鄉為主的五大科服務之外，隨著人口結構改變，把「政策任務科」納入不限於在偏鄉服務。

石崇良舉例，隨著兒童人數變少、預防保健做得好，「小兒外科」的需求下降，但卻不能沒有這樣的專科醫師，所以在這一期公費招生保留相關人力空間；至於「司法精神專科」這種所謂冷門科，不具備市場吸引力，但在國家社會發展或政策上是需要的。此類公費醫師不在偏鄉服務，多是在大型醫院，服務年資就會比下鄉服務者要長一點。

去年教育部不同意清華、中興、中山等三校的學士後醫學系從公費生改為自費一般生，引發醫學生員額爭議，公費醫學生制度續辦被視為3校醫學系存廢來解套。

石崇良說，第三期公費醫學生的人數和過往期別一致，並沒有特別增加，但確實在錄取名額分配做了調整，明顯增加「學士後醫學生」的比例，主要是考量學士後醫基本上都是成年人，跟高中剛畢業考上大學的學生不一樣，他們能夠自己做決定，做好是否要做公費服務的選擇後再來入學。

卓琍萍指出，相關內容仍是草案，預計2月9日會召開督導小組會議，找專家學者做正式討論，並會對外收音、蒐集各界意見，希望7月底前定案公告，以符合今年的招生入學時程。