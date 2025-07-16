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戒酒不只是省錢！每一杯酒都在讓你變胖、變老、變不孕…專家超狠警告

▲▼青少年,飲酒,健康,酒精,戒酒,上癮。（圖／Pexels）

▲青少年,飲酒,健康,酒精,戒酒,上癮。（圖／Pexels，下同）

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

記者萬玟伶／綜合報導

青少年飲酒問題近年浮上檯面，根據國民健康署近年「青少年健康行為調查」顯示，國中生有高達49.7%曾經飲酒，高中職學生更高達72.8%，顯示飲酒年輕化的現象日益明顯。不只「喝」得早，「喝」的理由也更多，壓力大、交朋友、追求放鬆等。但喝下去的，可能不只是酒，而是健康隱憂。

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▲▼青少年,飲酒,健康,酒精,戒酒,上癮。（圖／Pexels）

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

隨著飲酒年輕化成為國際現象，來自日本《Women’s Health》報導也為此提出警訊，指出飲酒對健康的負面影響遠比想像更嚴重，且根本沒有「安全飲酒量」可言。報導引用了英國知名營養師伊洛伊絲・鮑斯基斯（Eloise Bauskis）的專業見解，整理出戒酒的「五大理由」，呼籲現代人重新思考與酒精的關係。

一、保護肝臟不是老人才要做的事
肝臟是少數具有自我修復能力的器官，但這不代表它能無止盡承受傷害。酒精屬於高負擔的代謝物，若攝取過量，恐導致肝功能衰退，甚至出現無法挽回的損傷。報導指出，長期飲酒容易讓肝臟「操勞過度」，最終導致慢性病變。

二、想凍齡？先把酒杯放下
根據鮑斯基斯說法，酒精會抑制人體產生消化酵素，導致蛋白質、脂肪、維生素與葉酸等養分吸收率下降，而這些正是肌膚生成膠原蛋白的關鍵元素。當膠原流失又無法補充，加上體內抗氧化物質減少，皮膚容易出現鬆弛與皺紋，實際年齡與外貌年齡恐怕越差越遠。

▲▼青少年,飲酒,健康,酒精,戒酒,上癮。（圖／Pexels）

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三、為什麼喝完酒都想吃鹹酥雞？
不少人經常有「喝完酒好想吃鹹酥雞、洋芋片」的情況，其實這背後有科學根據。報導指出，酒精會使脂肪代謝異常，並增加體內的「飢餓荷爾蒙」瘦體素（Leptin）含量。另一方面，飲酒也會干擾肝臟釋放葡萄糖，導致血糖下降，引發強烈飢餓感，讓人難以抵抗深夜炸物的誘惑。

四、生育力不只跟年齡有關，也跟酒精有關
對有備孕需求的女性來說，酒精的影響更需注意。報導指出，飲酒會干擾鋅的儲存功能，進而影響月經週期規律性。若長期大量飲酒，不僅提高流產風險，也可能增加胎兒先天性疾病的可能性，是不少人忽略的健康破口。

五、喝酒越多，快樂感越少？
不少人將飲酒視為紓壓手段，但專家提醒，長期下來反而可能造成情緒失衡。鮑斯基斯指出，酒精會干擾必需營養素吸收，連帶影響腦內化學物質的穩定性。尤其像色胺酸這類會轉化為血清素（又稱快樂荷爾蒙）的胺基酸，在重度飲酒者體內普遍偏低，與憂鬱、焦慮及壓力等負面情緒密切相關。

▲▼青少年,飲酒,健康,酒精,戒酒,上癮。（圖／Pexels）

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報導同時也提到，美國華盛頓大學醫學院研究指出，酒精無論攝取量多寡，均無「安全門檻」，即便是「一天一杯」的低度飲酒者，與完全不飲酒者相比，死亡率及罹癌風險依然偏高。

隨著年輕族群喝酒比例逐年升高，專家呼籲社會應正視酒精文化對青少年的影響，並重新檢視喝酒是否真的「必要」。健康從來不是等老了才要重視的事，而是從每一個選擇開始。少一杯，可能多一點清醒、多一點快樂，也多一點未來的可能性。

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關鍵字： 青少年 飲酒 健康 酒精 戒酒 上癮

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