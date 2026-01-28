他鼾聲變大、暴肥「睡眠缺氧」作祟　醫示警：冬天猝死風險倍增

▲睡眠呼吸中止症恐怕造成猝死危機，示意圖非當事人。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

50歲周先生近年變得鼾聲如雷，白天總是精神委靡，體重上升10公斤，高血壓也難以控制，就醫檢查才知是「重度睡眠呼吸中止症」。醫師指出，長期打呼造成睡眠中反覆缺氧，迫使血管收縮、血壓飆升，埋下心血管疾病的未爆彈，尤其冬季氣溫下降，患者因夜間嚴重缺氧誘發心肌梗塞、腦中風甚至猝死的風險，較一般人高出數倍。

萬芳醫院耳鼻喉科主任陳伯岳指出，臨床上因打呼求診的民眾，經檢測高達8成以上患有「阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA）」。值得注意的是，患者在睡眠中呼吸道反覆阻塞，導致身體處於「間歇性缺氧」狀態，這種缺氧壓力會強制啟動交感神經，使心跳加速、血管劇烈收縮，造成血壓在夜間異常飆高。長期下來血管壁受損硬化，大幅提高心律不整、心肌梗塞與中風機率。

「冬天是猝死的高峰期。」陳伯岳強調，低溫本就容易使血管收縮，若再加上OSA造成的夜間缺氧，心臟負荷將達到極限。根據陳主任的臨床經驗，高血壓患者中超過5成合併患有睡眠呼吸中止症；若只吃降血壓藥卻不治療OSA，形同治標不治本，隨時可能在睡夢中發生憾事。

不僅於此，睡眠呼吸中止症也是減肥殺手，陳伯岳分析，呼吸中止導致無法進入深層睡眠，會干擾2大荷爾蒙：瘦素分泌減少，使大腦不容易接收飽足訊號；同時飢餓素分泌增加，讓人食慾大增，且特別渴望高熱量、高糖食物。變胖後，脂肪堆積在咽喉與舌下，更會直接壓縮呼吸道；腹部脂肪增加則會推擠橫膈膜，降低呼吸驅動力，形成「越胖越打呼、越打呼越胖」的惡性循環。

陳伯岳指出，周先生肥胖與高血壓問題，皆源於長期睡眠缺氧。在接受簡易手術、減重藥物與正壓呼吸器合併治療後，荷爾蒙恢復正常，不再渴望高熱量食物，不僅血壓回穩，體重也順利下降。

陳伯岳提醒，體重和睡眠呼吸中止症會互相影響，控制體重並使用正壓呼吸器對睡眠呼吸中止症有明顯效益，睡眠呼吸中止並非完全不可逆。積極面對與勇於治療，不僅能改善精神、體態與生活品質，更是保護心血管健康的必要行動。