越來越健忘、情緒不穩？5大「傷腦壞習慣」你中了幾個

▲覺得自己越來越健忘？不少日常習慣可能正默默影響大腦狀態。（示意圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

不少人發現自己記憶力下滑、情緒不穩，或做事常常難以專心，卻不清楚問題可能來自日常生活。愛健康營養師珊珊指出，大腦就像身體的總司令，平時的飲食、作息與壓力管理，都可能一點一滴影響大腦狀態，她也整理出10個與大腦健康相關的生活指標，提醒民眾自我檢視。

珊珊表示，以下5點是常見的「傷腦壞習慣」，不少人可能在不知不覺中長期累積。

1. 脂肪酸攝取失衡

外食族或平時較少吃魚的人，容易出現 Omega-3 與 Omega-6 攝取比例不均的情況，長期下來，可能影響身體與大腦的平衡狀態。

2. 精緻澱粉與糖攝取過多

經常攝取含糖飲料、甜點或精製澱粉，可能在體內產生糖化終產物，增加身體發炎負擔，也讓整體健康風險提高。

3. 吸菸與菸害暴露

不論是自己吸菸，或長期暴露在二手菸、三手菸環境中，都可能讓身體產生大量自由基，對大腦與全身造成壓力。

4. 炸物與燒烤吃太多

高溫油炸或燒烤過程中，油脂容易變質，吃進體內後不僅促進發炎，也可能加速老化。

5. 長期熬夜

睡眠不足不只讓人隔天精神不濟，也不利於大腦在夜間進行修復與清除廢棄物，長期下來影響更明顯。

相對地，她也整理出5個「健腦好習慣」，可從日常慢慢累積。

1. 多樣化攝取蔬菜與水果

不同顏色與種類的蔬果含有豐富植化素，有助抗氧化，對維持身體與大腦狀態都有幫助。

2. 選擇好油與魚類

烹調時使用適合的植物油，並每週安排2至3次魚類，有助於脂肪酸攝取的平衡。

3. 維持規律作息

每天固定睡眠時間並確保足夠睡眠，讓大腦有穩定的修復與調整空間。

4. 照顧腸道健康

腸道菌叢與大腦健康息息相關，攝取足夠膳食纖維，搭配適量發酵食品，有助維持腸道機能。

5. 學會舒壓

避免長時間壓力累積，有助降低失眠、慢性疲勞與自律神經失調等狀況發生。

珊珊提醒，大腦保養並非短期衝刺，而是長期生活習慣的累積，從這10件看似不起眼的小事開始調整，對精神狀態與整體生活品質，都能帶來正向影響。