春節急診人次為平日1.7倍　健保投16億元撐9天連假開診

記者邱俊吉／台北報導

農曆春節連假長達9天，醫療量能備受考驗。衛福部評估，春節期間急診就醫人次約為平日的1.5至1.7倍，且多為非重症患者。為防急診壅塞，衛福部已啟動春節醫療整備，包含擴大門診及急診開診量能、提高健保給付加成等，並透過假日輕急症中心分流病患，盼達成重症不延誤、輕症有去處的目標。

衛福部部長石崇良表示，面對春節長假，已提前部署「春節整備專案」，從人力、資源與制度3方面著手，並以「提早因應、患者分流、擴充醫療量能、強化區域聯防」4大策略，希望在就診需求高峰期間，能降低急診負擔。

在健保配套方面，健保署署長陳亮妤指出，今年春節首度運用健保總額中「其他部門」經費16億元，擴大獎勵連假期間提供醫療服務的院所與人員；此外，醫院急診及住院相關診察、護理與藥事費用加成100%，門診在除夕至初三也加成100%，初四、初五加成50%，小年夜、小年夜前一日與初六加成30%，藉此鼓勵院所持續開診。

健保署自去年11月起於六都設置13處「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」，主打發燒、呼吸道症狀、腸胃道不適及簡單傷口等急而不重的需求；據統計，UCC啟用至今服務人次逾4800人次，其中呼吸道症狀約占4成，簡單傷口處理占13%，小兒科就醫占5%，有效分流急診量能。

為了解整備情形，行政院院長卓榮泰今赴桃園大園敏盛醫院視察周日輕急症中心運作，並向堅守崗位的醫事人員表達慰勉，期盼透過中央、地方協力，確保民眾春節期間安心就醫。

健保署提醒，春節期間民眾若有就醫需求，可透過健保快易通APP、官網春節專區等查詢開診資訊，並善用UCC及鄰近診所資源，將急診留給真正需要的重症患者。