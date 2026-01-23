男打瘦瘦針突耳悶、聽見回音　醫：猛掉10公斤「耳咽管出問題」

▲瘦太快可能會影響耳朵出現「耳咽管開放症」，示意圖非當事人。（圖／記者李佳蓉攝）

記者洪巧藍／台北報導

一名40多歲男性打瘦瘦針一個月內掉了10公斤，但後來覺得耳悶、聽到自己呼吸聲音，就醫檢查才知道是「耳咽管開放症」，因為體重劇烈變化導致。醫師指出，近來打瘦瘦針減重掀起熱潮，臨床上類似狀況病人也因此增加，如果瘦得太快，耳朵又出現相關症狀，可能是耳咽管開放症找上身。

收治個案的新光醫院耳鼻喉科主治醫師郭又瑄指出，耳咽管是中耳與鼻咽部之間的連接通道，用以平衡耳內壓力、排出分泌物保護中耳、避免鼻咽病菌倒流至中耳腔，正常情況下應該閉合，並在吞嚥時暫時打開。若耳咽管持續處於開放狀態，無法正常閉合，則是「耳咽管開放症」，症狀包含耳悶感、聽到自己的呼吸聲、說話聲或吞嚥聲，這樣的症狀在躺下時會緩解，運動時症狀又會加重。

郭又瑄說明，耳咽管開放症主要發生原因包含體重劇烈減輕、年齡因素、荷爾蒙變化，近期因為瘦瘦針等減重方式盛行，類似困擾患者出現在臨床診間。另有一名20多歲女性客服人員，戴耳機工作卻突然聽到嚴重回音，一度還以為是設備故障，後來發現是自身的問題，就醫透露自己短期內體重減輕、BMI下降，也確診為耳咽管開放症。

為什麼快速變瘦會引起問題？郭又瑄解釋，快速減重會讓水分流失，耳咽管周圍黏膜變薄、脂肪墊萎縮，使耳咽管支撐力不足導致無法關閉，導致耳咽管開放。但她也強調，並非所有減重或使用瘦瘦針的人都會出現耳咽管開放症，只是快速減重必須注意到相關風險。

郭又瑄表示，耳咽管開放症通常不會直接導致聽力下降，但是耳朵悶塞感、一直聽到呼吸音，可能會讓自己覺得聲音聽不清楚，導致生活困擾。

至於相關治療，郭又瑄指出，透過調整減重速度，補充水分，慢慢的大部分可以自己緩解，另也會搭配適當鼻沖洗，如果持續沒有緩解，也可以透過耳咽管開口玻尿酸、自體脂肪注射來改善。

郭又瑄也提醒，要避免耳咽管功能異常，平時要保護呼吸道、控制胃食道逆流、適當的體重控制，如果有狀況向專業醫師尋求幫助。