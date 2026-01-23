嗨一整晚突倒地！50歲養生男「血管整個塞住」　醫揪1致命關鍵

▲男子破例狂嗨一整晚後突然倒地，緊急送醫搶救撿回一命。（示意圖／記者李毓康攝）



記者李佳蓉／綜合報導

隨著年關將近，聚餐邀約不斷，心臟內科醫師蔡松恩分享一起驚險案例，一名50歲男子平時生活極度自律，飲食清淡且不碰甜食，立志要「活到120歲」。不料，卻在一次跨年聚會中打破原則，熬夜狂歡又吃麻辣鍋，嗨到清晨5點散場，才剛跟太太說完「有點不舒服」，下秒竟當場倒地休克，送醫經搶救、檢查發現血管整個塞住險喪命。

蔡松恩醫師在《醫師好辣》節目中指出，這名50歲的高血壓患者，平時是個健康模範生，飲食嚴格控制不吃太鹹、太油，也不吃多，採行高蛋白、低澱粉飲食，甚至完全不碰含糖飲料與甜點，生活作息相當規律。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，為了抓住青春的尾巴，身為社團社長的他破例參加跨年活動。當晚行程滿檔，先是聚餐喝酒，接著在陽台看煙火，狂歡到凌晨又續攤吃麻辣鍋，席間還接觸了雪茄或二手菸。這種「暴飲暴食又熬夜」的行為，與他平日的養生習慣截然不同。

蔡松恩描述，直到清晨5點多散場時，男子突然轉頭對太太說了一句：「我有點不舒服。」沒想到太太才剛聽到「不舒服」這三個字，男子瞬間倒地不起、失去意識。所幸太太反應機警，立即實施CPR並叫救護車送醫，緊急做心導管檢查並使用葉克膜，才將他從死神手中搶回來。

經檢查發現，男子心臟的「左前降支動脈」完全塞住。蔡松恩解釋，男子平時血管內可能僅有10%～20%的小斑塊，但在熬夜、暴飲暴食、重口味飲食及菸酒的過度刺激下，導致斑塊突然破裂後整個塞住。

蔡松恩醫師形容，這就像是一棟房子，平常雖然顧得好好的，但突然把它「丟到狂風暴雨加地震」的環境中，有時候還是會撐不住爆掉。