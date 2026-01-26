ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

「主婦聯盟」澎湖丁香魚鎘超標　2件嬰兒副食品標示違規

澎湖丁香魚重金屬超標。（圖／食藥署提供）

▲澎湖丁香魚重金屬超標。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布「114年度市售食品中重金屬監測計畫10至12月執行結果」，一件「台灣主婦聯盟生活消費合作社（中壢站）」的「澎湖丁香魚」檢出重金屬鎘超標。另食藥署也公布「114年國產嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品製造業稽查專案執行成果」，總計有3件標示違規、2家業者未設置衛生管理人員。

食藥署114年度10至12月總計完成抽驗97件食品重金屬，包含8件食米及其他穀類、21件蔬果植物類、23件水產品、1件禽畜產品、11件蛋品及其加工品、11件嬰幼兒食品、2件食用油脂、2件罐頭食品、4件飲料類、3件堅果類、4件果凍及果醬、3件乳品、3件食用冰塊及1件蜂蜜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，其中「台灣主婦聯盟生活消費合作社（中壢站）」的澎湖丁香魚檢出重金屬鎘0.07mg/kg（標準：0.05mg/kg）與規定不符，澎湖縣政府衛生局命業者限期改正後，無產品可供複抽檢驗，之後如果有再生產，會再去抽驗。

另「114年國產嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品製造業稽查專案執行成果」有3件標示違規，產品包括「原味食品有限公司」2件「鐵人漢堡排」，「兔比媽咪廚房」的「芋到活力豬燉飯」。

食藥署提醒，包裝食品未依規定標示，涉違反《食安法》第22條規定，可依同法第47條第8款規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

霍諾德大讚台北101很方便　「是家庭友善的攀爬地點（？）」

關鍵字： 丁香魚 澎湖丁香魚 主婦聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

頭皮屑像撒麵粉！19歲男癢爆「血染枕頭」　醫嘆：媽媽潔癖害的

台人超愛吃！「1款早餐」被WHO列一級致癌物　醫警告：2片就超標

獨／外國媽不坐月子、經期爽吃冰OK？老外中醫師搖頭曝「差異」

坐月子別再全酒補！營養師示警：恐影響傷口恢復、哺乳安全

喝咖啡、綠茶可降鼻咽癌風險　台大研究揭多吃4類食物有幫助

肺炎住院！她天生「大拇指超迷你」找不出病因　醫解開60年之謎

高蛋白吃錯更容易胖？營養師點名「最常見陷阱」

「主婦聯盟」澎湖丁香魚鎘超標　2件嬰兒副食品標示違規

預約皮蛇疫苗傳「千元代排隊」　彰化衛生局警告：最高罰25萬

老師肩痛「寫黑板困難、痛到無法睡」　竟因旋轉肌袖撕裂

讀者迴響

回到最上面