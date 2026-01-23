溫和男變易怒、頭痛頭暈　醫揪「腦下垂體腫瘤」作祟

▲北醫附醫腦下垂體腫瘤免開顱記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

一名40多歲男性持續出現頭痛、頭暈與複視，原本溫和開朗的個性突然變得易怒、情緒起伏大，就醫才知道顱底深處長有大型腦下垂體腫瘤。醫師指出，腫瘤造成內分泌失衡與腦部結構性壓迫讓性格改變，醫療團隊後續使用經鼻內視鏡微創顱底手術，在無須傳統開顱情況下移除腫瘤，病人術後恢復良好。

收治個案的北醫附醫神經外科醫師陳淑美指出，病人長期出現頭痛、頭暈及複視，並伴隨眼窩壓迫感及鼻出血等症狀，且就診前一年性格開始出現變化，原本溫和開朗的個性不再，取而代之的是易怒、情緒起伏大，與家人關係緊張。

經耳鼻喉科檢查後，於男子鼻腔深部蝶竇處發現息肉樣腫塊，核磁共振（MRI）檢查確認為顱底大型腦下垂體腫瘤（pituitary tumor），腫瘤直徑超過2.5公分，並向顱內上方生長，壓迫視神經及鄰近腦部結構，導致頭暈、頭痛等多項神經學症狀。

陳淑美表示，考量腫瘤位置深且接近重要神經血管結構，決定採經鼻內視鏡微創顱底手術，無需傳統開顱，大幅降低手術風險並加快術後復原；手術於混合式手術室進行，整合高解析內視鏡系統、即時神經導航技術與術中影像設備，可精準定位腫瘤及其與視神經、動脈、腦組織。醫療團隊成功完整移除腫瘤，病理結果證實為泌乳細胞型垂體腺瘤（lactotroph adenoma），術後保留病人視力完整功能亦無產生神經功能缺損。

▲病人術前術後對照圖，黃框處為術前腫瘤位置，術後（右側）腫瘤已消失。（圖／北醫附醫提供）

北醫附醫耳鼻喉科主任林哲玄解釋，耳鼻喉科於術前運用鼻竇內視鏡，評估病人鼻腔與蝶竇，規劃最安全且合適的手術路徑，並於術中協助神經外科醫師自鼻腔進入並開啟蝶竇，提供清晰寬敞的手術視野；同時，運用鼻中隔皮瓣重建顱底術後缺損，有效促進傷口癒合並降低腦脊髓液滲漏風險。術後則透過內視鏡精準清創與追蹤照護，減少鼻腔填塞與結痂的不適，降低感染與併發症發生率。

陳淑美指出，病人術後恢復良好，定期追蹤一年後，核磁共振檢查顯示腫瘤完全消失，無復發跡象，順利重返職場。另外，術後病人也恢復原本溫和開朗的個性，家屬直呼此次手術，不只成功切除腫瘤也改善了家庭關係。

陳淑美解釋，腦下垂體腫瘤造成性格改變，可能同時來自內分泌失衡與腦部結構性壓迫兩大因素；當荷爾蒙分泌失調，或腫瘤向上壓迫下視丘等情緒調控中樞，加上長期頭痛與腦壓不適，都可能導致易怒、焦躁與情緒不穩等行為變化。

陳淑美表示，多數腦下垂體腫瘤目前沒有明確病因，大部分為良性腫瘤，但因腦下垂體位於顱底中央且鄰近視神經，容易因為腫瘤壓迫周圍組織導致頭痛、頭暈、視力缺損，嚴重時還可能影響行走能力。另外，腦下垂體腫瘤也有可能影響荷爾蒙分泌，造成月經異常、不孕或生長激素分泌異常等狀況，民眾若有上述情形建議立即就醫，爭取黃金治療期。