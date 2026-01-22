乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查都正常　一切片…醫頭皮發麻了

▲女子乳頭破皮好幾個月難以癒合，最後竟診斷為罕見乳癌。（示意圖／亞大附醫提供）

記者李佳蓉／綜合報導

一名女子因乳頭反覆破皮、傷口好幾個月沒好而求診，即便先前的乳房攝影與當下的超音波檢查都顯示「無異常」，傷口甚至小如芝麻；然而，她隨口說出的一句異狀，讓醫師林文瓊內心警鈴大作，立刻轉診切片，沒想到竟確診為罕見乳癌。醫師事後回想不禁直呼：「真的頭皮發麻！」

月經一來就裂開！ 乳頭破皮藏罕見乳癌

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅浮婦女診所放射科醫師林文瓊在粉專分享這起驚險個案，該名女子當時為了反覆不癒的乳頭傷口感到萬分困擾，雖然她在社區安排的乳房攝影檢查正常，但乳頭破皮的情形仍令她擔憂。林文瓊回憶，當時特地用超音波仔細掃描，卻同樣發現「超音波看起來沒有異常」，且患者乳頭上的傷口僅約芝麻大小，甚至看起來快要癒合了。

正當看似無礙時，女子苦惱地吐露關鍵警訊：「這個乳頭的傷口，快要好的時候，月經一來，它又整個裂開來，而且狀況已經反覆好幾個月了！」 這句話讓醫師瞬間警覺，儘管影像檢查皆無異狀，但「不會好的破皮潰瘍」就是必須進一步檢查的徵兆。

為了不放過任何死角，林文瓊隨即將女子轉介至皮膚科進行皮膚切片。沒想到不到一週就接到電話，皮膚科醫師沉重地告知：「女患者乳頭切片的結果是 Paget’s disease （柏哲氏病），接下來要請外科治療了！」

影像檢查照不出來 醫驚揭「無邊緣乳癌」難診斷

林文瓊解釋，「柏哲氏病」是一種乳癌細胞侵犯乳頭皮膚的少見乳癌，最困難的地方在於其症狀與「慢性皮膚發炎」極難區別，常成為診斷陷阱。她也坦言，聽到診斷結果時「真的是頭皮發麻」，好在當時有仔細聽取患者的症狀描述並果斷轉診，才能及時揪出這類罕見癌症。

提及為何超音波、乳房攝影都照不出病灶？林文瓊也補充，主要是這類少見的惡性腫瘤本身「沒有邊緣」，而是以癌細胞浸潤在正常的皮膚組織之間，彼此沒有界線。因此無法利用乳房影像檢查偵測腫瘤的存在。

「進行乳房診斷真是如履薄冰！」林文瓊感嘆，臨床上非典型症狀的乳癌明顯變多。她強烈呼籲，除了定期乳房篩檢，若在追蹤期間出現以下3大異常症狀，務必立即尋求專科醫師評估：

1. 摸到新的乳房硬塊

2. 不正常的乳頭分泌物

3. 乳房有不會好的破皮潰瘍，或者乳頭凹陷

林文瓊提醒，乳房病變進展快速，若沒能及時排除病變可能性，恐面臨延誤診斷的風險，女性朋友千萬不可掉以輕心。

根據豐原醫院官網衛教資料指出，「柏哲氏病」是一種乳癌的特殊表現，癌細胞沿著乳腺管道向上延伸，浸潤至皮膚上皮層而造成的特殊症狀，臨床上並不常見。事實上，柏哲氏病是可以早期診斷的疾病，因為其表現部位肉眼可見，或因症狀像濕疹而諱疾忌醫。診斷方面，皮膚切片檢查是最有力的工具，而治療方式包括乳房切除術及腋下淋巴腺清除術來治療，與一般乳癌相同。