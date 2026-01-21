別信雞佛壯陽！4類食物「戰鬥力大飆升」　醫認證：它助GG充血

▲想靠吃雞佛變得更勇猛，小心膽固醇先超標。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

天氣一變冷，許多民眾喜歡吃薑母鴨、羊肉爐補身體，其中「雞佛（雞睪丸）」更是不少男性的必點配料，深信「以形補形」吃完能變猛！不過，泌尿科醫師陳鈺昕示警，這種說法缺乏科學實證，且雞佛膽固醇極高，吃多不僅無法壯陽，反而造成身體負擔；想要「吃出戰鬥力」，他更推薦生蠔、南瓜籽與深海魚等4類食物。

還在信以形補形？雞佛吃4顆「膽固醇就超標」

開業泌尿科診所院長陳鈺昕在粉專「恆昕泌尿科診所」發文指出，傳統民間觀念認為吃雞佛、牛鞭等食物，能補充對應器官並產生壯陽作用，但這其實是誤解。雖然部分食物外型與器官相似（如核桃補腦、番茄補心），但進補仍需根據食物本身的營養成分，而非光靠外觀判斷。

陳鈺昕進一步分析雞佛的營養成分，每100公克含有蛋白質10.6克、脂肪2.8克，但膽固醇高達578毫克。他解釋，雞佛經高溫烹煮後，雄性激素會被破壞變性，吃下肚並不會直接轉化為人體荷爾蒙；因此，吃雞佛主要補充的是「蛋白質」，有助肌肉修復與生長，但對於提升性能力的功效微乎其微。

要注意的是，雞佛的膽固醇含量驚人。陳鈺昕提醒，每日只要吃4～6顆中型雞佛，膽固醇攝取量就超標近2倍，長期過量攝取恐對心血管造成負擔。

早洩、軟趴趴元凶找到了 醫曝「影響性功能關鍵」

究竟什麼才是影響性能力的關鍵？陳鈺昕點出，「血流不暢」是首要原因，因勃起需要充足血流，若本身患有三高、肥胖或心血管疾病，勢必導致供血不足；其次則是「荷爾蒙分泌」與「神經傳導」，包括熬夜、菸酒習慣或老化導致的睪固酮不足，以及疲勞、服用特定藥物引起的神經系統失調，都會造成硬度下降或早洩。此外，「心理因素」也不容忽視，舉凡工作壓力、自信心不足或伴侶關係緊張，都是造成表現失常的元兇。

▲想要吃出床上超強戰鬥力，4種關鍵營養素千萬別錯過。（AI協作圖／記者李佳蓉製作，經編輯審核）

想要真正補身體，陳鈺昕建議，與其狂吃雞佛，不如攝取以下4種關鍵營養素，才能真正「吃出戰鬥力」：

1.鋅（生蠔、牡蠣、韭菜、堅果）：幫助製造睪固酮，對男性生殖健康有益。

2.瓜胺酸＆精氨酸（豆類、南瓜籽、西瓜）：有助放鬆血管，促進充血與勃起。

3.Omega-3脂肪酸（鮭魚、鯖魚、酪梨）：改善血管彈性、降低發炎並維持睪固酮生成。

4.維生素＆抗氧化物（深綠色蔬菜、香蕉）：有助舒張血管。

最後，陳鈺昕也提醒，若持續3個月調整飲食與作息，仍出現「晨勃減少、勃起困難、持久度不足或性慾斷崖式下滑」等狀況，建議盡快尋求泌尿科醫師協助，找出潛在病因。