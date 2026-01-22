GG啪一聲斷了！「2體位」最常出事　醫警告：微軟人恐直接對折

▲女上位的性愛姿勢，容易折斷陰莖。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

男人最深層的恐懼！在中東庫爾德語地區，竟有男性為了展現男子氣概，強行彎折勃起的陰莖直到發出清脆「喀噠」聲，此文化行為其實就是人為導致的陰莖骨折。但在台灣，這類悲劇多發生在親密行為中。泌尿科醫師蘇信豪指出，陰莖骨折並非真的斷了骨頭，而是外層的「白膜」爆裂，且臨床發現「半硬不硬」的微軟族群，受傷風險反而最高。

蘇信豪醫師在粉專解釋，陰莖內沒有骨頭，全靠海綿體充血撐起，而保護它們的結締組織稱為「白膜」。他將其比喻為「氣球皮」，勃起充氣時會被撐到極薄，一旦遭遇強大外力突然彎折，這層皮會瞬間爆裂，導致血液湧出形成皮下出血。而這清脆的斷裂聲，其實是白膜在喊「救命」！

到底為什麼會「斷根」？蘇信豪揭開診間最常見的4大殺手：

1.致命體位——女上位（Cowgirl）：這是最常見的原因！陰莖滑出後遭對方體重直接壓在彎曲根部，力道驚人。

2.衝擊偏差——後入式（Doggy Style）：速度與力道大，若角度偏移撞擊到骨盆硬組織，恐瞬間爆裂。

3.晨勃意外：晨勃翻身角度不當。

4.猛力自慰：追求極端刺激的猛烈彎折。

微軟人更危險！下體恐「直接對折」腫成紫茄子

許多人誤以為命根子夠硬才會折斷，但蘇信豪示警，「微軟（ED）族群」風險更高！他解釋，這在醫學上稱為「挫屈效應（Buckling Effect）」，就像一根過軟的塑膠管，撞擊時不會彈開，而是直接從中間「對折」。在親密行為中，這種不穩定的硬度極易導致毀滅性的對折受傷。

蘇信豪提醒，若不幸發生意外，身體會出現3大求救訊號：聽到「啪」的一聲、勃起功能秒速「崩潰消風」，以及下體迅速發紫、變黑、歪斜，外觀如同「紫茄子」。

「性愛誠可貴，白膜價更高！」蘇信豪呼籲，陰莖骨折是泌尿科急症，若能在24小時內手術縫合，性功能恢復率可達90%。千萬別因害羞尷尬而選擇自行觀察，否則可能造成永久性的勃起彎曲、縮短或勃起障礙。溫柔對待，才是男人的長久之計。