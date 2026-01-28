別亂減肥！1族群微胖更長壽　營養師：BMI＜22「一場感冒就倒下」

▲長輩別隨便減肥，BMI介於24～27「微胖」更長壽。（示意圖／CFP）

看到長輩變瘦別急著開心！營養師曾建銘示警，這對65歲以上長者來說，往往是身體崩盤前兆。有研究指出，BMI介於24～27的「微胖」長輩，擁有足夠身體庫存對抗疾病，死亡率最低；而BMI小於22的偏瘦長輩，往往一場感冒就倒下。他提醒，若發現長輩轉不開瓶蓋或小腿變細，都是肌少症的危險訊號。

營養師曾建銘在粉專發文指出，在長照機構巡診時，最怕聽到家屬因為長輩變瘦而開心。他解釋，年輕時身體像是一間追求極簡風的房子，牆壁少一點沒關係；但年老後，身體隨時恐面臨颱風般的流感、如地震般的跌倒骨折，或是像火災一樣的手術住院。這時，若長輩的BMI介於24～27（微胖），就像是結構厚實的堡壘，擁有足夠的庫存去燃燒、去修復受損組織。

反觀那些BMI小於22，甚至還刻意節食減肥的長輩，曾建銘形容，這類族群往往一場感冒就倒下，甚至因缺乏肌肉支撐，從此臥床不起。他引用衛福部研究證實：「微胖的長輩，死亡率最低。」

除了緊盯體重計，曾建銘強調更要看「手勁」，因為「肌少症」比單純的肥胖更可怕。他建議家屬可透過「3大日常跡象」觀察長輩是否出現危險訊號：

1. 握力變小：毛巾擰不乾、瓶蓋轉不開。

2. 走路變慢：過馬路時走不完綠燈。

3. 小腿變細：雙手虎口圈起來還有空隙。

曾建銘呼籲，若家中長輩胃口好、肚子有點肉，且血糖血脂等檢查數值控制得當，「請不要限制他們吃東西，更不要因為他們胖而碎念。」在老年醫學裡，能吃就是福是絕對真理。

身為有健身習慣的營養師，曾建銘也給出具體建議，晚輩該做的不是把飯碗收走，而是「把肉夾給他」，確保每一口都是優質蛋白；平時也能陪長輩練深蹲，讓他們從椅子「坐下再站起來」，就是最好的抗老訓練。他感性地說，下次若看到圓潤的長輩，請給予擁抱並告訴他：「你把身體養得很好，這就是我們家的福氣。」