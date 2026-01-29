ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

又有橄欖油混充遭逮　食藥署擬祭「5大類」標示新制

食藥署到融琦國際有限公司稽查。（圖／食藥署提供）

▲食藥署稽查「融琦國際有限公司」及製造廠。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今（29）日公布，「融琦國際有限公司」販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」有混充芥花油及標示不實，依照食安法裁處400萬元罰鍰，目前已下架3,202瓶。食藥署表示，近期會召開專家會議，討論標示規定，會以CNS為基礎去研議，未來擬採強制標示油品類型。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，CNS本來就有橄欖油分級制度，宣稱CNS就要遵照規格，現在要研議品名就比照CNS，未來就是強制標示，只要沒有符合標示，就會依照標示不實處理，最近會召開專家會議，也會找業者討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉芳銘說明，橄欖油分級不是100%，是依照「類型」的分級，根據CNS-4837 N5149將橄欖油分為五大類，包括「初榨/冷壓橄欖油、精緻橄欖油、橄欖油、精緻橄欖粕油、橄欖粕油」，未來研擬只要有混到其他，就只能叫橄欖粕油，如果是純橄欖油就可以直接標示橄欖油。

劉芳銘說，過去就一直有在做相關討論，因為本次事件發生，會加速討論辦理，會以CNS為基礎去研議，如果可行性高，就會盡快依照《食安法》第22條預告後上路。

鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」

關鍵字： 橄欖油 芥花油 低價油

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

31歲女備孕8年流產4次　醫靠1關鍵破解謎團：免疫系統攻擊胚胎

她以為肚子痛　沒想到23分鐘後就當媽！醫警告風險

想吃藍莓快買！產季提前＋氣候干擾　全球價格將迎波動期

警查情色場所「扣保險套」惹議　疾管署發函檢警：請審酌防疫

京星飲茶「吃到蟑螂屍體」　衛生局稽查揪2缺失：有活的在爬

又有橄欖油混充遭逮　食藥署擬祭「5大類」標示新制

蒙特樂橄欖油「混芥花油」遭重罰400萬　下架3202瓶

肋骨斷21處胸骨也粉碎！她捲車底命危...奇蹟生還卻驚現「斷片」

「醫師加班費免稅」預計年前發函　醫界：盼政府加快行政作業

「醫師上救護車」衝現場輸血救人　亞東醫院啟動Doctor Car小組

讀者迴響

回到最上面