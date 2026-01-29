又有橄欖油混充遭逮　食藥署擬祭「5大類」標示新制

▲食藥署稽查「融琦國際有限公司」及製造廠。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今（29）日公布，「融琦國際有限公司」販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」有混充芥花油及標示不實，依照食安法裁處400萬元罰鍰，目前已下架3,202瓶。食藥署表示，近期會召開專家會議，討論標示規定，會以CNS為基礎去研議，未來擬採強制標示油品類型。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，CNS本來就有橄欖油分級制度，宣稱CNS就要遵照規格，現在要研議品名就比照CNS，未來就是強制標示，只要沒有符合標示，就會依照標示不實處理，最近會召開專家會議，也會找業者討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉芳銘說明，橄欖油分級不是100%，是依照「類型」的分級，根據CNS-4837 N5149將橄欖油分為五大類，包括「初榨/冷壓橄欖油、精緻橄欖油、橄欖油、精緻橄欖粕油、橄欖粕油」，未來研擬只要有混到其他，就只能叫橄欖粕油，如果是純橄欖油就可以直接標示橄欖油。

劉芳銘說，過去就一直有在做相關討論，因為本次事件發生，會加速討論辦理，會以CNS為基礎去研議，如果可行性高，就會盡快依照《食安法》第22條預告後上路。