八仙塵爆救命醫師莊秀樹離世　曾連夜赴台中只為取皮救病人

八仙塵爆事件屆滿10年，林口長庚醫院當時收治大量傷患、後續協助重建恢復正常生活，其中關鍵人物、林口長庚燒燙傷中心前主任莊秀樹在日前驟逝。長庚醫院今日舉辦追思會，有醫師分享莊秀樹行事「嚴厲」但又確實把病人放在心上，帶領團隊承擔第一線急性救治與後續重建重任，面對高難度重建手術始終親力親為。

林口長庚醫院今日舉辦「八仙塵爆10周年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，當時參與救治的醫護，以及一路攜手走過復原之路的傷友與家屬齊聚一堂，表達對莊醫師的感念。

長庚決策委員會程文俊致詞表示，八仙塵爆是台灣醫療史上最重要的轉折點，僅40秒的火災，造成499人的燒燙傷，經過急救醫療死亡15人，死亡率僅3%，比起美國燙傷學會同程度群體傷亡25%減少很多，台灣醫療體系表現被國際醫療界譽為「醫療奇蹟」。

程文俊指出，林口長庚在4小時內接收了49名中重度傷患，平均燒傷面積高達體表面積50%，院內第一時間成立應變指揮中心，召回超過300名醫護人員，整形外科承擔燒燙傷急性處置與後續重建醫療的核心任務，莊秀樹就是其中的靈魂人物，他臨危不亂的指揮，讓病患都受到最好的照顧。

「他不是一個很溫柔、客氣的人。」林口長庚外科部部長林有德回憶，許多傷友對於病房、診間裡莊秀樹的咆哮聲相當有印象，其實他們住院醫師訓練也是這樣子在咆哮聲中成長過來，不過私底下，莊秀樹仍然是一個溫柔長輩。

林有德分享，在醫療層面的莊秀樹，有話直說、不怕得罪人，甚至是不怕得罪長官，非常執著、對學生嚴格的人，在這樣的訓練下，大家學習什麼是紀律、什麼是責任，以及如何去尊重生命的價值，也因為這樣的態度，在八仙塵爆時成為重要的力量。

林有德指出，塵爆當時長庚動員院內所有同仁，第1周整外手術全部暫停用來治療傷者，還有許多退休的護理師與早已在坊間執業、名聲響亮的整形外科系系友，一接到消息，二話不說便排開自家的自費手術，列出班表，「回娘家」支援手術與照護。但在這樣的情況下，要有秩序、規律去治療大量傷者，就是靠莊秀樹來帶領、領導大家。

台灣燒傷暨傷口照護學會理事長吳思賢回憶，莊秀樹當時手上掌握近50名病人名單，他可以在兩個小時的巡房後，決定接下來的醫療處置。這是莊醫師對病人最深、最堅定的承諾，不僅僅是醫術精湛，更是用行動展現出「把病人放在心上」的樣子。

莊秀樹把燒傷治療作為一生志業，吳思賢說，八仙塵爆時莊醫師曾經為了重度燒傷病人搶救時間，親自前往台中取得大體皮膚，再連夜趕回醫院覆蓋在有需要的病人身上，即使疲憊，仍然一如往常的嚴謹執行，讓他們看到責任與擔當。

長庚副主委、整外權威陳建宗分享，燒燙傷病人因為皮膚受傷，在接受手術的時候很容易失溫，當時很多醫師為了維持病患體溫，在沒有空調的情況下進行手術。

林有德指出，在醫療團隊日以繼夜的努力守護下，至同年年底，包括他院轉入共50多名的病患，幾乎全數順利出院，達成95%以上的存活率，寫下驚人的醫療紀錄。

陳建宗透露，莊秀樹算是他的學弟，因為曾經在德國留學過，行事一絲不苟，在治學上更是非常嚴謹，如果沒有他的堅持，無法在燒燙傷救治做出這麼好成績。

林口長庚整形外科系主任林承弘分享莊秀樹的3大特質重點，分別是「實事求是」、「身教」、「實踐羅慧夫精神」。林承弘笑稱，大家老是怕被莊秀樹罵，但其實他的重點在於「知之為知之、不知為不知」，如果不清楚還硬拗，不僅是會被罵，還會「被罵得很慘」，而這樣的精神都是為了病人好。

林承弘表示，10周年紀念活動不只是回顧與追思，更是對醫療使命的再確認。希望持續彰顯整形外科在重大災難醫療與長期重建中的關鍵角色，並延續以病人為中心、重視功能與生活重建的醫療精神，成為未來面對重大公共事件的重要經驗與基石。

