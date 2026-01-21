6款「抗凝血、降血壓藥」缺貨　食藥署要查藥廠太晚通報

▲食藥署副署長王德原。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內又傳缺藥！台灣第一三共公司15日發函給醫療院所、藥局，指部分藥品因為國外製造廠系統異常，導致供應延遲，可能出現短期缺貨，受影響品項涵蓋抗凝血劑、降血壓藥等6品項。衛福部食藥署今（21）日說明，相關品項中有1項屬必要藥品，廠商未依規定在供應不穩6個月前通報，將進一步調查，如情節重大或再犯，將開罰6到30萬元。

台灣第一三共公司函文指出，因為德國製造廠於進行ERP系統更換期間，發生非預期之技術性問題，致部分生產及出貨排程需進行調整；系統問題現已排除，目前工廠正在加速出貨，惟先前受影響之訂單仍依序處理中，整體供應狀況預期仍需約1至3個月調整期間。受影響品項包含：

1.里先安®膜衣錠30毫克

2.里先安®膜衣錠15毫克

3.德國第一三共雅脈膜衣錠40毫克

4.舒脈康膜衣錠5/20毫克

5.舒脈優膜衣錠20/5/12.5毫克

6.舒脈優膜衣錠40/5/12.5毫克

食藥署副署長王德原今日表示，其中口服抗凝血劑「里先安膜衣錠」，經查主成分Edoxaban，被列為《藥事法》的必要藥品，依規定，廠商必須在供應不穩前6個月通報。但食藥署今年1月初才收到第一三共公司的通報，目前正在調查是否違反規定。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說明，根據《藥事法》第27-2條規定，必要藥品若有供應不足之虞，應在6個月前通報，如屬於天災或不可抗力因素，須在事發後30天內通報。若未符合規定有相關處罰，第一步會公告藥廠名單，再犯或情節重大則會處6到30萬元罰鍰。

王德原強調，包括里先安膜衣錠在內的6項受影響藥品，國內臨床上仍有其他成分、相同藥理機轉或其他三同藥品可供替代使用。廠商因供給銜接問題造成數量不足，因此進行控貨，食藥署會要求分公司盡速向原廠爭取把貨進到台灣。