麻辣鍋、熱咖啡全上榜！醫點名「5種假暖食物」：30分鐘後更冷

▲黃軒警告，麻辣只會讓你短暫爽、後續更虛。（示意圖／記者黃士原攝）

記者李佳蓉／綜合報導

寒流一波波來襲，許多人為了祛寒，喜歡來杯熱奶茶、熱咖啡，或是大啖麻辣鍋、高油脂炸物，甚至喝點酒暖身。但小心這些舉動可能讓你「越吃越冷」！重症科醫師黃軒示警，上述這5種其實是「假暖食物」，吃完後恐讓你更冷、更抖；想要身體像內建暖氣機，他推薦改吃雞蛋、豆腐等蛋白質，糙米、地瓜以及蔥薑蒜，才能真正穩定產熱。

黃軒醫師在粉專發文指出，一到冷天民眾就想吃東西取暖，但從生理學與代謝機制來看，有5種常見飲食其實是「禦寒陷阱」，吃了反而容易出現手腳冰冷、低體溫的風險。

1. 高糖熱飲（奶茶、甜湯、黑糖飲）

雖然喝下去那刻很幸福，但暖的是舌頭不是身體。高糖會讓血糖快速上升，導致胰島素大量分泌，接著血糖又快速下降。結果身體誤以為能量過剩而降低產熱，加上末梢血管收縮，容易出現「喝完反而更冷、更累」的現象。

2. 油炸、高油脂食物

許多人以為油脂熱量高等於保暖，但「你消化得了嗎？」高油脂食物會增加腸胃負擔，血液為了消化都流向肚子，反而讓皮膚與四肢血流下降。身體的邏輯是先顧肚子，四肢晚點再說，導致吃很撐卻一直發抖。

3. 酒精類飲品

酒精會讓表層血管擴張，讓人立刻覺得熱、臉紅，但事實上熱量正大量散失到皮膚，核心體溫反而下降，禦寒能力變差。這也是為何寒冬醉酒者更容易有低體溫風險。

4. 麻辣食物

這類食物熱的是痛覺神經，不是體溫。辣椒素會刺激痛覺與溫度感受器（TRPV1），讓大腦誤判很熱而引發流汗、血管擴張。一旦流汗，體表散熱加快，核心體溫就會下降。吃完麻辣鍋往往是「先熱、後冷、還更累」，對於腸胃敏感或容易手腳冰冷的人，麻辣只會讓你短暫爽、後續更虛。

5. 熱咖啡因飲料（咖啡、濃茶、能量飲）

這類飲料「聞起來很暖，結果越喝越冷」。咖啡因會刺激交感神經，讓末梢血管變窄，導致手腳血流下降；加上利尿、脫水，體溫調節能力變差。常見體感是喝完當下暖，但30～60分鐘後更冷、更抖。因為熱咖啡只是暫時提高口腔與胃部溫度，卻同時把血流、體液與代謝穩定性都拉走。

真正「禦寒」該怎麼吃？

不想忽冷忽熱，黃軒建議，真正的禦寒飲食是讓身體「一直有熱可以生」。他提出5大重點：第一，每餐都要有「夠份量的蛋白質」，如雞蛋、豆腐、魚肉，因為蛋白質的食物熱效應（TEF）較高，吃了本身就會生熱，是「人體天然暖氣機」。

第二，澱粉要選「慢慢燒的那種」，如糙米、燕麥、地瓜，穩定血糖等於穩定體溫；第三，使用溫熱香料如薑、蔥、蒜，促進循環但不爆汗；第四，飲食結構要有湯、有固體、有蛋白質；第五，注意進食時間，避免空腹過久讓身體進入省能模式。

黃軒說，真正禦寒的吃法是「蛋白質＋慢澱粉＋溫熱湯＋不刺激」。並提醒，會讓人安靜變暖的食物，才是真的在保護你的體溫。