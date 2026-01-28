尾牙桌上10大飲料熱量排行　「2種陷阱茶」不甜也喝下15包糖

▲尾牙季來臨，小心喝下糖陷阱。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

尾牙季來臨，民眾大小聚會不斷，不少人擔心攝取過多熱量、暢飲酒水，讓體重直線飆升，長出一個啤酒肚，歲末年終之際，營養師李婉萍就提醒，餐桌上除了美食，搭配的飲料可能也是過年發胖的真凶，「聚餐飲料有多甜？原來你根本在喝糖！」

10大瓶裝飲料比甜度 汽水包辦前5名



李婉萍整理出聚餐常喝的10大「瓶裝飲料」熱量及含糖量一覽表，不意外的，前5名都是被稱為「快樂水」的汽水碳酸飲料，包含第一名雪碧2000ml的熱量高達920卡，含有226.4克、約75包的糖，其次是同樣2000ml容量的蘋果西打848卡、64包糖；可口可樂840卡、70包糖；黑松沙士816卡、67包糖；維大力680卡、54包糖。

別以為果汁在安全區，位居第6名的就是美粒果柳橙汁，1250ml熱量465卡，含糖量94克，約達31包糖；悅氏烏梅汁1000ml有440卡，約36包糖；香吉士芭樂汁900ml，382卡29包糖。看似不甜膩的愛之味麥仔茶 1480ml，熱量有266卡，約喝下15包糖，開喜烏龍茶1000ml有120卡，也有約9包糖。

李婉萍最後提醒，尾牙大魚大肉熱量破表，連飲料都高糖難怪會胖。汽水、果汁雖然好喝 但千萬別當水喝啦，建議還是多喝水或無糖茶，才能平安度過過年的增胖陷阱。

▼尾牙桌上10大飲料熱量排行。（圖／翻攝李婉萍營養師粉絲團）

