立百病毒「R0值極低」難流行　疾管署請台大研議診治指引

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

印度爆發立百病毒疫情引發各國關注。疾管署長羅一鈞今（27）日分析，立百病毒R0（基本傳染數）低，造成流行風險低，目前為止尚無輸出到其他非流行國家的病例，疫情都是局限在小區域。不過由於立百病毒感染症尚無核准治療藥物與疫苗，加上致死率最高達75%，除發布醫界通函示警醫師，已請台大醫院負責研議國內立百病毒的診治指引。

針對立百病毒爭議，羅一鈞今日特別出面說明，立百病毒感染症為人畜共通傳染病，其自然宿主為果蝠(狐蝠屬)，並可感染豬隻等中間宿主，再傳染給人類。疾管署自2000年監測今均無國內確診人類或動物病例。

立百病毒傳播途徑主要分為動物傳人、食物傳播以及有限的人傳人三類，包含直接接觸病豬、食用受果蝠(狐蝠屬)尿液或唾液污染的食品等，或經由密切接觸病人的血液、體液、呼吸道分泌物造成感染。臨床症狀表現廣泛，包括無症狀感染、急性呼吸道症狀到致命性腦炎均可能發生。

依據疾管署監測資料，立百病毒於1998年在馬來西亞首次發現人類感染案例，隔年新加坡亦曾出現疫情。近年病例主要發生於孟加拉及印度。印度近期疫情發生於東部的西孟加拉州，截至1月25日累積報告5例確定病例，其中2例病況嚴重，都是醫護人員，目前已經匡列100名接觸者。

羅一鈞表示，印度疫情溯源到一位55歲住院死亡女性生前曾飲用過生椰棗樹汁，懷疑疑似個案可能經由蝙蝠跟野棗汁的傳染途徑，然後發病之後再把病毒帶進醫院裡面傳給相關的醫護人員。

羅一鈞說明，立百病毒感染症目前尚無核准之治療藥物或疫苗，不過印度個案目前有使用新冠藥物瑞德西韋作為實驗性療法，另外C肝藥物雷巴威林都是研究顯示可能對立百病毒有效的藥物，疾管署已經請國內3家特殊病原照護中心之一的台大醫院負責研議國內立百病毒的診治指引。

▲立百病毒感染症。（圖／疾管署提供）

WHO資料顯示立百病毒致死率約40%至75%，並世界衛生組織(WHO)評估孟加拉、印度及鄰近地區仍有持續發生風險，惟全球風險仍屬低度。

羅一鈞補充，立百病毒R0（基本傳染數）是0.2至0.7，當R0低於1時會流行的可能性就極低，目前印度西孟加拉州的疫情是院內感染且尚無傳出死亡，沒有發現社區有疫情傳播，此外，立百病毒1998年發現迄今，都沒有從流行國家輸出到其他非流行國家的病例，疫情都是局限在小區域。

然而因台灣與印度等南亞國家交流日益頻繁，需要提前戒備可能因有境外移入病例和引發院內感染的風險，預先準備收治和隔離的相關規定，並提醒出國去當地旅遊的民眾注意防範，但立百病毒在國內流行的機率很低，民眾和醫護人員不用過度擔心。

疾管署今日發布醫界通函說明現階段的通報送驗流程，並自1月16日起預告將「立百病毒感染症(Nipah Virus Infection)」列為第五類法定傳染病，以加強系統預警以妥適因應未來可能疫情。

疾管署提醒，為減少受感染的風險，建議民眾避免前往立百病毒流行地區，如前往流行疫情區域，應維持良好個人衛生，避免接觸蝙蝠與豬隻，或接觸可能被蝙蝠污染的環境與物品，並應避免飲用生椰棗樹汁及食用受污染水果。





▲立百病毒感染症預防方法。（圖／疾管署提供）