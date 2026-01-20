偏頭痛突意識不清　4旬婦「動脈瘤二次破裂」險送命

▲醫師提醒，多數動脈瘤在還沒破裂前，部分患者可能會有偏頭痛的情形。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導



49歲的林女士時常發生偏頭痛，半年前在家中突然出現劇烈頭痛，服藥後症狀卻越來越嚴重，甚至意識逐漸不清，家人緊急將其送往急診，電腦斷層顯示大腦有廣泛蛛網膜下腔出血，進一步檢查發現，頸動脈與眼動脈之間潛藏一顆2.4毫米大的水滴型動脈瘤，且在手術時發生二次破裂，所幸手術順利搶回一命。

台北慈濟醫院神經外科醫師張迪生指出，林女士的內頸動脈與眼動脈之間潛藏一顆2.4毫米大的水滴型動脈瘤，不料在手術開始之際，動脈瘤便發生二次破裂，醫療團隊隨即將林女士轉入加護病房觀察，經過兩週密切照護，林女士的腦壓逐漸穩定，再次進行開顱及動脈瘤夾閉手術，後續配合腦室腹腔引流及顱骨成形手術讓腦壓恢復穩定並復位。

張迪生說，腦動脈瘤是大腦的動脈管壁受到長期血流壓力影響而出現的氣球狀突起，除了先天結構脆弱外，高血壓是最重要的危險因子之一，多數動脈瘤在還沒破裂前，部分患者可能會有偏頭痛的情形，一旦破裂，就容易出現劇烈頭痛、噁心嘔吐、頸部僵硬及意識改變等情形，若未及時治療，可能引發嚴重腦損傷，甚至危及生命。

動脈瘤好發於40-60歲的族群，以台灣而言盛行率約2-5％，破裂後的死亡率非常高，初次破裂的患者約三分之一出血後到院前已死亡，另外三分之一接受治療後仍不治死亡，剩餘三分之一的患者中有六成經治療後仍可能因為血管痙攣、水腦症或癲癇發作而有神經缺損等狀況。

第一次手術中發生破裂卻能存活，並有機會再次開刀處理，是非常少見的情況。他進一步指出，動脈瘤二次破裂並不少見，文獻顯示破裂後24小時內再次出血的風險約4–15％，死亡率往往比第一次更高，多數患者是動脈瘤破裂後緊急來院接受首次手術，但林女士是在第一次手術突發破裂，造成腦膨出，在努力下搶救成功，之後才能再進行第二次手術。

張迪生說明，維持良好生活習慣有助降低腦血管疾病風險，規律運動能穩定血壓並促進循環，飲食上盡量減少高油鹽與加工食品，多攝取蔬果、蛋白質與全穀類，有助控制三高，此外，天氣轉涼時也要注意保暖，特別是清晨與夜間溫差大時，保持頭頸部溫度可避免血壓驟升，若有出現頭痛等症狀，務必及時就醫，以免延誤治療時機。