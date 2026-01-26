喝咖啡、綠茶可降鼻咽癌風險　台大研究揭多吃4類食物有幫助

▲綠茶有助降低鼻咽癌風險。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者洪巧藍／台北報導

鼻咽癌在台灣仍是常見的頭頸部惡性腫瘤之一，與家族遺傳、EB病毒感染密切相關。台大醫院今（26）日發表鼻咽癌研究成果，家族遺傳、EB病毒感染為重要危險因子，提醒民眾初期出現三大症狀，分別是痰有血絲、鼻涕帶有血絲、耳朵悶塞感超過兩週，建議就醫檢查。而研究也發現相關預防措施，每周喝一杯（500c.c）綠茶或咖啡，就有助於降低鼻咽癌風險。

台大醫院今日舉辦年終記者會，會中由耳鼻喉部發表鼻咽癌相關一系列長期追蹤研究。台大醫院耳鼻喉部醫師王成平表示，台灣一年約有1500人罹患鼻咽癌，其中以男性居多，約為女性3倍，好發年齡以40-55歲青壯年為主，但是年輕族群也不少見，每個人都有可能發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大醫院耳鼻喉部鼻咽癌研究團隊，與美國國家癌症研究院（National Cancer Institute）及中央研究院合作，建立台灣第一個鼻咽癌多發性家族世代研究（1996–2004、2006–2020）。

其中針對一項鼻咽癌個案、正常個案約4000人進行對照研究，攝取「植物性維生素A、鮮魚、綠茶與咖啡」可降低鼻咽癌風險。至於食用亞硝胺鹽醃漬食物、長期吸菸者以及木屑粉塵與甲醛暴露，鼻咽癌風險會比一般人高出許多。

王成平解釋，雖然機轉尚不明確，但是研究顯示每週只要喝一杯（500c.c）的綠茶或咖啡就有助降低風險，兩杯效果更好，同樣的情況在紅茶沒有看到類似效果，至於植物性維生素A則可以透過胡蘿蔔攝取。

▲台大醫院耳鼻喉部醫師王成平。（圖／記者洪巧藍攝）

王成平指出，鼻咽癌早期症狀不容易警覺，其中最重要的是耳鼻喉三類症狀，包含耳朵悶塞、鼻子單側鼻塞，鼻涕中帶血絲、痰中帶血絲，其他還有頸部腫瘤，如果影響到頭部可能有單側莫名頭痛、影響到神經可能有複視、單側臉麻或感覺異常。

然而國內超7成患者發現時已經是晚期，王成平表示，治療以放射線治療和化學治療為主，治療時間長達2-4月，急性副作用大，雖然有機會治癒，但長期後遺症多而且嚴重影響生活品質，包含舌頭萎縮、吞嚥困難，吃飯相當不容易，還有可能氣切需要鼻胃管。

王成平指出，防範鼻咽癌，最重要是注意相關症狀，持續超過2-4周時，建議盡快接受耳鼻喉醫師的檢查。一般民眾接受血清抗體檢查若EB病毒陽性，建議盡快接受耳鼻喉醫師的檢查，如果是有家族史的民眾，務必要接受定期追蹤。台灣的鼻咽癌治療成績不錯，五年存活率平均有74%，醫學中心平均更有75%，高於鄰近的香港以及歐美。