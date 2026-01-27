以為胃痛！他吃藥1個月沒效　醫一掃「9cm巨瘤」隨時會爆

▲老伯肝臟有顆9公分巨瘤，恐是肝癌。（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／綜合報導

許多人一出現上腹痛，直覺反應就是「胃不舒服」，以為吃點藥就會好，但這可能是身體發出的求救訊號！胃腸肝膽專科醫師陳保中近日分享，一名80歲老伯上腹痛了整整一個多月，原以為是胃病，怎料進一步檢查，竟在肝臟發現一顆9公分巨瘤，影像看起來高度懷疑是肝癌，且隨時有破裂風險，當下不敢耽誤，緊急轉送急診救治。

陳保中醫師在粉專「Dr.陳保中《健康減重，腸胃保安康》」指出，這名老伯主訴上腹部疼痛已經持續一個多月，曾前往其他診所看診拿藥，但服用後症狀卻完全沒有改善。患者後來轉診求助，醫師察覺不對勁，立即替他安排腹部超音波檢查，影像顯示左側肝臟竟然有顆「9公分大的腫瘤」，高度懷疑是肝癌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「很多人肚子痛，第一反應就是『吃個胃藥就好』，但這其實很危險。」陳保中解釋，上腹部器官不只有胃，當肝臟、胰臟出問題時，疼痛的感覺通常跟胃痛非常像，患者很容易搞混而延誤就醫。

為了避免憾事發生，陳保中醫師特別列出「3大警示徵兆」，若民眾出現以下狀況，務必提高警覺：

1. 上腹痛超過一週都沒好。

2. 吃了胃藥，症狀完全沒減輕。

3. 尤其是長輩出現上述狀況，更要小心。

陳保中強調，腹部超音波就像是肚子的「健康雷達」，能協助醫師在病情惡化前看清內部狀況，「早點檢查，真的比什麼都重要。」他也呼籲，若身邊親友或長輩有長期腹痛未癒的情形，記得提醒他們尋求專業腸胃科醫師評估。