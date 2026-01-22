醫界米其林指南上線就掉漆　衛福部醫美查詢專區「醫師查不到」　

▲衛生福利部「美容醫學專區」上線，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

遏止醫美亂象，衛生福利部1月15日上線「美容醫學專區」，讓民眾可以查詢合格醫美診所與相關操作醫師資格，但是目前為止平台資料顯示不全，其中94家醫療機構尚未填列操作醫師。衛福部醫事司今（22）日表示， 已要求各地衛生局於農曆年前完成清查與更正，若未依法完成登錄，將依「醫療法」裁處。

衛福部修正《特管辦法》嚴管醫美，今年元旦實施，內容要求執行光電注射等「醫美處置」需完成PGY訓練，終結「直美醫師」，「醫美手術」限定在9類大外科專科醫師、「特定高風險醫美手術」只有限定專科可以執行。

醫美嚴管討論中，衛福部也承諾要趕在農曆年前、醫美高峰建立「友善查詢美容醫學專區」，讓民眾可以查詢哪些醫療院所有做醫美服務、執行服務內容、操作醫師姓名與部定專科等資訊。醫事司長劉越萍當時表示，這可以成為「醫界米其林」指南，也避免民眾跑去韓國做醫美，後續出現問題難處理、投訴無門。

「美容醫學專區」已經悄悄在1月15日上線，不過記者實際進行相關查詢，部分醫療院所並未顯示醫師，影響資料可參考性。

▲衛福部醫美專區查詢服務項目卻無醫師。（圖／翻攝自衛福部醫美專區）

醫事司專委郭威中指出，依特管辦法規定，醫美機構須同步登錄兩項資訊，包括醫療機構是否符合設置條件，以及實際操作醫師是否具備合格資格，經彙整，應登錄的醫美機構數量約落在700至800家間。

醫事司初步清查，有94家醫療機構在操作醫師欄位顯示為「無」，分布於14個縣市，主要集中在手術類項目。郭威中說，造成操作醫師欄位空白的原因可能包括醫師人員異動尚未完成登錄、新制上路後尚未完成資格補正，或診所實際執行項目仍待確認等情況，依規定，醫療機構若有人員異動，須在30天內向所在地衛生局辦理變更登錄，否則將依法裁處。

郭威中也坦言，確實可能存在尚未登錄卻提供醫美服務的診所，若查證屬實，可依「醫療法」第103條處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。民眾如果在平台查不到相關診所或醫師資料，也可以向所在地衛生局通報，或透過衛福部「部長信箱」反映，查核後若違規將依法處理。