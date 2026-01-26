春節長照不中斷「重症免評放寬」　北市衛生局：2/5前要申請

▲春節長照服務不中斷，北市衛生局提醒要在年前預約完成。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

農曆春節即將到來，家中有失能長輩或重症病人的家庭，年節期間照顧壓力往往倍增。台北市衛生局表示，除夕至初五皆持續提供長照服務，但因年節人力需提前調度，若這期間有長照服務需求，要在2月5日前提出申請，以利提早安排照顧人力，避免服務銜接出現空窗。

台北市衛生局長期照護科官碧蓮簡任技正指出，為減輕重症家庭長期照顧負擔，配合勞動部規定，自114年8月1日起，重症家庭申請外籍家庭看護工資格將大幅放寬，除原有重症免評資格持續適用外，也新增重症多元免評與新制放寬條件，擴大適用對象。

目前適用重症免評資格共9類，包括「癌症第四期以上者」、「全癱無法自行下床者」、「需24小時使用呼吸器」、「維生設備且6個月內無法改善者」、「70歲以上血液淋巴腫瘤」等。

針對長照服務申請管道，官碧蓮提醒，可撥打1966長照專線（前5分鐘免費，周一至周五08:30至17:30）或至北市長期照顧管理中心臨櫃、線上申請，也可至北市衛生局網站「長照服務資源區」查詢，既有長照服務使用者，則可直接聯繫原個案管理員或服務單位（A單位）協助。

至於符合重症資格並要申請外籍家庭看護工者，可備齊相關文件，至北市政府1樓北區聯合服務中心衛生局櫃檯申辦或郵寄，相關申請流程可至衛生局官網「長照2.0服務區」查詢。

符合資格9類族群：

1.癌症第四期以上者。

2.由醫療機構開立診斷證明書，載明全癱無法自行下床者。

3.由醫療機構開立診斷證明書，需 24 小時使用呼吸器或維生設備，且於 6 個月內病情無法改善者。

4.70 歲以上患有血液淋巴腫瘤病症者（符合8類病症）。

5.符合特定身心障礙項目中度以上者。

6.經神經科或精神科專科診斷證明載明或檢附臨床失智評估量表（Clinical Dementia Rating, CDR）2分以上者。

7.年齡未滿 80 歲，經醫療機構以團隊方式所作專業評估，認定有全日照護需要者。

8.年齡滿 80 歲以上，經醫療機構以團隊方式所作專業評估，認定有嚴重依賴照護需要者。

9.長照需要等級第 4 級以上，使用長照照顧服務 6 個月以上者。