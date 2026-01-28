ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

從小靠灌腸才大便！4歲妹確診「巨結腸症」　醫示警：常被誤認

出生沒順暢過！4歲妹「從小靠灌腸」才大便　醫揪病因：常被誤認。（圖／新營醫院提供）

▲新營醫院小兒科醫師張經旼揪出女童便祕多年的病因。（圖／新營醫院提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

「她從出生開始，上廁所就沒有順利過。」談起孩子的狀況，4歲女童小芳的媽媽語氣中仍藏不住心疼。這名小妹妹自嬰兒時期起便長期便秘、排便困難，腹脹幾乎成了日常，家人多年來找不到真正原因，直到近日轉院求助新營醫院小兒科醫師張經旼，確診「巨結腸症」才解開困擾全家的謎團。

女童的家屬回憶，孩子從小排便次數少、糞便又硬，常依賴藥物，甚至需要灌腸才能解便。隨著年紀漸長，不僅排便依然困難，孩子還開始害怕上廁所，影響食慾與活動力。「看到她小小年紀就要承受這些，真的很不捨。」媽媽無奈地說。

出生沒順暢過！4歲妹「從小靠灌腸」才大便　醫揪病因：常被誤認。（圖／新營醫院提供）

▲「巨結腸症」之影像特徵。

經過張經旼醫師詳細詢問病史，並安排一系列檢查，包括影像學與腸道評估，最終女童確診為先天性的「巨結腸症」。醫師說明，巨結腸症是因腸道神經發育異常，導致腸道蠕動不足，糞便無法順利排出，症狀常被誤以為只是單純便秘，因而延誤診斷。

經與家屬溝通，院方隨即安排手術治療，由跨專科醫療團隊合作執行。手術過程順利，術後恢復情況良好。令人欣慰的是，小妹妹不再需要藥物，大便能自然排出，腹脹明顯改善，精神與食慾也逐漸恢復。

「手術後第一次看到她自己順利上完廁所，我忍不住紅了眼眶。」家屬感動地表示。

張經旼醫師也特別提醒家長，若孩子自嬰幼兒時期就出現長期嚴重便秘、腹脹不適、排便明顯困難，需長期依賴藥物、灌腸等方式才能排便，甚至生長發育不良，都應提高警覺，儘早就醫接受完整評估。及早診斷並接受適當治療，不僅能改善排便問題，也能避免影響孩子的成長與生活品質。

【遺體相驗】學霸男被丟包台64「4車輾過亡」！　母心碎啜泣親友悲抵殯儀館

從小靠灌腸才大便！4歲妹確診「巨結腸症」　醫示警：常被誤認

