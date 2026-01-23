「捏爆水果」遊戲助洗腎患者復健　北醫團隊：效果勝傳統握力球

▲北醫團隊研發的握力遊戲結合握力測試與有趣畫面，讓患者玩得很開心。（圖／邱曉彥教授提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

台劇《夜市人生》的「爆橘拳」橋段曾紅遍全台，如今還結合醫學，協助病人復健。針對洗腎患者，國內團隊從「爆橘拳」的靈感發想，將握力復健轉化為互動式遊戲，使用者在遊戲中可捏爆橘子、蘋果等各種虛擬水果，且握力愈強，水果爆得愈徹底，不僅病人玩得開心，研究也證實復健效果更勝傳統握力球。

這項研究由台北醫學大學護理系主任邱曉彥、研究生羅苡芩等人共同進行，邱曉彥表示，洗腎必須進行動靜脈瘻管手術，患者要持續復健，以防瘻管萎縮，傳統上，醫療團隊會請病人拿握力球練習，痛點是患者不知道自己捏得是否夠力、次數與時間是否達標，沒有即時回饋，久了便容易鬆懈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱曉彥說明，若洗腎病人握力訓練不足，恐導致血流量、血管條件不理想，不僅影響洗腎品質，也可能加速縮減瘻管使用壽命，需再次手術建立新的瘻管，對患者及醫療、健保體系都是負擔。

為改善此痛點，北醫研究團隊與台北科技大學互動設計系副教授韓秉軒團隊合作，共同開發互動式握力遊戲，並設計隨機對照試驗，納入30名接受動靜脈瘻管手術的病人，將其分為遊戲組及握力球組，各15人，皆於返家後第1天開始介入，每次訓練30分鐘、每日2次，持續2個月，並於手術前1天、第4周、第8周評估成果。

結果顯示，與傳統握力球組相比，遊戲組在第8周的血流量提升幅度較大，第4、第8周的握力表現也有顯著改善，且參與者對遊戲的滿意度、可行性評價都很高，證實遊戲化設計有助提升病人依從性，訓練更容易被確實執行。

▲遊戲測到的握力愈大，畫面中的水果爆得愈徹底。

邱曉彥指出，遊戲中「爆橘」的靈感，其實來自台劇裡深植民眾記憶的「爆橘拳」，透過這種一看就懂的文化符號，病人投入意願明顯提高；她也強調，練習握力不只是洗腎患者有需求，未來這套系統可延伸應用於肌少症老人、加護病房患者、高齡住院病人或長期臥床族群，能協助維持肌力，並降低跌倒風險，也為臨床照護提供更多可能。

▲爆橘遊戲為居家握力復健帶來更多可能性。