手腳冰冷不要盲目喝薑湯！中醫揭「4種冷法」補錯恐傷身

▲手腳冰冷要注意是哪一種類別，不要盲目喝薑湯。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

近來氣溫偏低，不少民眾出現長時間手腳冰冷的困擾，不僅白天工作注意力難集中，晚上入睡更是穿了襪子也暖不起來。中醫師曾馨儀醫師指出，手腳冰冷在中醫臨床上可分為四種，盲目飲用薑湯、麻油雞或進補，反而可能讓部分族群出現上火、失眠或腸胃不適等狀況。

曾馨儀說明，女性出現手腳冰冷的比例高於男性，主因與雌激素影響基礎體溫有關，且女性普遍肌肉量較低、基礎代謝率較慢，加上骨架小散熱快，較難維持末梢溫度。反觀男性若長期手腳冰冷，則常見於肥胖、久坐少動患有三高慢性病的族群，多與血液循環與代謝功能不佳有關。

在中醫臨床診斷上，手腳冰冷並非一概視為「虛寒」。曾馨儀指出，可分為四種類型需先釐清，對症下藥避免補錯：

．寒厥（真虛型）：此為典型的「虛寒」，伴隨面色蒼白、精神疲倦，屬於真正的陽氣不足，治療以溫補為主。

．熱厥（假冷型）： 手腳冰冷但身體燥熱，可能伴隨著口乾、便祕、舌苔偏黃，屬實熱體質，盲目進補反而加重不適。

．痰厥（濕重型）： 體內代謝廢物與溼氣堆積，常見胸悶、痰多，身體沉重感。

．氣鬱（壓力型）： 肝氣鬱結，常見於壓力大、情緒緊繃族群，伴隨煩悶、心悸或兩側頭痛。

針對「寒厥」體質，臨床常以當歸四逆湯、八珍湯等溫補；而熱、痰、氣鬱三類屬於實症，應以清熱、祛痰或理氣為優先，否則補錯方向，反而會讓手腳冰冷更加嚴重。

此外，不少民眾會透過足浴包來改善手腳冰冷，曾馨儀建議，泡腳時間應選在晚間7至9點為佳，此時有助於放鬆神經、提升睡眠品質。水溫應控制在38~43℃之間，以「熱而不燙」為原則，而時間不宜超過30分鐘，至額頭微微出汗即可。曾醫師提醒，空腹、飽餐後不宜泡腳；兒童、年長者、孕婦及患有糖尿病或心血管疾病者，應先諮詢醫師評估後再進行。

日常生活中也可透過飲食與穴位保養輔助改善。曾馨儀分享，可於泡腳後輕柔按摩關元穴、八風穴、湧泉穴，幫助促進循環、改善下肢冰冷。飲食方面則應均衡補充鐵、鎂、維生素B與維生素E等營養素，如牛肉、深綠色蔬菜、堅果、全穀類與魚類，有助於血液循環與能量代謝：

．鐵： 豬肝、牛肉、菠菜（合成血紅素，運送氧氣）

．鎂： 腰果、黑豆、香蕉（放鬆肌肉，促進循環）

．維生素E： 堅果、花椰菜、奇異果（抗氧化，優化代謝）

．維生素B： 鮭魚、雞蛋、糙米（維持生理機能能量）

曾馨儀強調，手腳冰冷往往是循環、代謝與壓力的綜合反映，並非單靠進補就能改善。透過正確辨識體質、搭配生活調整，調理出健康的暖體質。