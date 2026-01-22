流感「變種K分支」讓疫苗保護剩10%　醫示警：春節恐一波染病潮

▲新光醫院感染科醫師黃建賢。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情最快本周進入流行期。感染科醫師示警，今年國內主流病毒株為A型H3N2變異株「K分支」，本季流感疫苗對這隻病毒株有效率不到10%，讓民眾更容易遭受感染，接下來寒假民眾可能出國、南來北往，春節恐有一波疫情。值得注意的是，新病毒死亡率恐增加4至5倍，民眾若感染要盡早使用抗病毒藥物。

依據疾管署監測資料顯示，今年第2周（1月11日至17日）類流感門急診就診計104,348人次，較前1周上升11.9%，急診就診病例百分比達10.3%，已經接近流行閾值(11.0%)，預計最快本周疫情進入流行期，並在農曆春節假期前達到一波高峰，單周就診上看13萬至14萬人次。目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型未分型。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新光醫院感染科醫師黃建賢表示，國內流感病毒株型別從H1N1變成H3N2，身體免疫力來不及適應，感染人數可能變多，嚴重程度也較高。尤其是H3N2主流變異株K分支屬於新的突變，和本季流感疫苗的H3N2疫苗株相對不吻合，疫苗保護效力從原本的70%下降，已剩下不到10%，民眾打完疫苗仍遭感染的風險上升，但是因為交叉保護等作用，對於避免重症仍有效果。

黃建賢指出，不只是台灣，日本、美國等地K分支流行更早，在K分支成為主流的情況下，近期民眾與國外往來非常頻繁，難免會帶病毒進入台灣，接下來春節連假預期被感染的病人也會越來越多。他提醒，民眾如果遭受感染，得儘快使用抗病毒藥物治療，如果用藥沒效就快換藥，因為過往經驗顯示，平常的季節性流感死亡率約千分之一，若是新的病毒，至少會有4、5倍的上升。

▲疾管署疫情周報，疾管署副署長林明誠。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署副署長林明誠表示，疾管署國家實驗室今年7月首次檢出A型H3N2病毒K分支，且在國內H3N2 序列中占比呈快速上升，9月底時就已經成為主流株，目前監測占比接近9成。

林明誠晚間補充說明，K分支屬於H3N2，但與先前流行的H3N2病毒和本季疫苗株都有明顯的抗原偏移，因此原先醫學界都預期可能導致疫苗保護力大幅下降；不過從11月中以來，已有英國、法國和中國的真實世界疫苗保護力研究發表，都證實本季流感疫苗仍具保護力，在兒童的保護力可達5-7成、高齡者的保護力可達2-4成，仍能降低接種疫苗者的流感輕症、住院、重症發生率。

林明誠強調，台灣在10月開打流感疫苗後，也看到以K分支為主的秋季流感疫情迅速下降，甚至冬季疫情也因此延後到本週才可能進入流行期，較過去一般晚了一個月，這也顯示本季流感疫苗的保護力是好的。且目前K分支的抗藥性亦未明顯提高，所以疾管署今年春節的應對措施中，就有擴大公費用藥對象。

疾管署表示，本（2025至2026）流感季累計458例重症病例（119例H1N1、332例H3N2、1例A未分型、6例B型）及88例死亡（24例H1N1、62例H3N2、1例A未分型、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占63%）及具慢性病史者（占83%）為多，87%未接種本季流感疫苗。