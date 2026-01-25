ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

設斷片觀察室防醫療暴力　林靜儀：待評估「仍盼法界適當量刑」

▲桃園市八德區朱姓男子8月11日與哥哥口角，竟在住家灑滿柴油欲縱火，所幸遭哥哥及時制止報警強制送醫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲國內急診頻傳醫療暴力事件，醫護人員深感困擾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱俊吉／台北報導

近日在台中發生醫療暴力事件，酒醉患者毆打中港澄清醫院的醫護人員成傷，引發外界討論是否可仿效國外在醫院內設置「斷片觀察室」。對此，衛福部次長林靜儀說，相關作法仍需評估，但強調最根本仍是「聰明飲酒」，民眾不論在任何場合，都不能喝到斷片、失去自我控制能力。

林靜儀指出，近期正值尾牙及春節聚會高峰，飲酒機會增加，但酒精不該成為合理化失控行為的藉口，若出現「每喝必斷」、完全無法控制自己的狀況，已屬成癮警訊，親友應及早介入提醒，必要時應尋求戒酒治療，而不是反覆前往急診室。

針對外界提議參考國外經驗，林靜儀說明，曾在瑞士日內瓦的醫院看過，院內設有暫時觀察空間，用於處理因酒精、情緒引起高度躁動的個案，但各國民情、醫療體系不同，未必適合台灣，目前並無具體推動。

對於防制醫療暴力，林靜儀提到，台灣早在2017年即已修法加重醫療暴力行為的刑責，此後醫院端的態度也逐漸轉變，不再一味息事寧人，還會協助醫護人員提告、求償，但即使法條已加重，若司法實務仍輕判，防制效果仍會受限，期待法界能更理解醫療暴力的嚴重性。

林靜儀坦言，許多酒後失控者是經警消送醫，醫療院所長期成為最後承接端，相關處理不可能由衛福部單方面決定，未來若要檢討其他處理機制，仍需與內政部等相關單位共同討論。

