立百病毒列第五類傳染病　疾管署：流行地區勿生吃椰子、椰汁

▲印度立百病毒疫情嚴峻。圖為喀拉拉邦當地檢疫人員工作畫面。（圖／路透）

記者邱俊吉／台北報導

亞洲國家近年接連出現「立百病毒」感染個案，疾管署為加強因應，日前已正式預告將相關感染症增列為第五類傳染病；專家說，立百病毒主要病媒為果蝠，若其身上帶此毒又啃食椰子，人吃到這樣的椰子便可能被傳染，建議到南亞、東南亞等地的流行地區，應避免吃來路不明的椰汁與果肉等生食。

根據疾管署最新關於立百病毒國際疫情，印度西孟加拉邦在1月11日報告2起疑似病例，經複驗確診，病情危急，且另有3名醫護人員亦出現症狀；當局已匡列約120名密切接觸者包括醫護人員及家屬，目前感染源仍不明，可能是人傳人，也可能是從受污染的水果或新鮮椰棗樹汁中感染病毒。

由於印度疫情升溫，泰國因多個觀光景點有大量印度遊客，當局已加強疾病監控，普吉國際機場將對來自印度的遊客加強健康檢測。

據外媒報導，感染立百病毒的致死率高達40%至75%，故南韓在去年9月已提高戒備，在第一級傳染病中新增立百病毒感染症，當時我國未於第一時間跟進，但疾管署經評估風險後，已在日前預告列為第五類傳染病。

疾管署資料顯示，立百病毒曾於1999年在馬來西亞、新加坡造成疫情，自2001年起在孟加拉陸續有個案通報，近來則是印度也陸續出現疫情。

疾管署副署長林明誠表示，現階段僅針對印度疫情相關地區維持原有第二級警示，其餘地區持續觀察中，暫不調整；對於邊境防疫，他強調，台灣各機場及港口早建立對不明原因發燒、特殊症狀旅客的警覺機制，相關人員如有健康異常，將立即後送至合作醫院評估、處置，此流程已常態化運作。

針對病毒來源與傳播途徑，林明誠說明，立百病毒自然宿主為果蝠，多分布於石灰岩地形的區域，依目前國際疫情調查，多數感染來自果蝠直接傳人，或經由豬隻作為中間宿主傳染給人，並發現與食用遭果蝠污染的椰子或生飲椰汁有關，孟加拉、印度皆有相關案例，提醒前往流行地區應避免生食，務必煮熟再吃。