工程師染球黴菌症激增　研究揭「與半導體海外設廠高度重疊」

▲國內球黴菌症境外移入個案激增，相關地點、時間點與半導體產業赴美擴廠高度重疊。（圖／取自Pixabay）

記者邱俊吉／台北報導

台灣半導體業未來將持續在美國投資，但員工要嚴防「球黴菌症」。根據台大醫院研究，國內過去4年的球黴菌症境外移入有12例報告，但在之前長達22年間僅有一例，增加趨勢明顯，且病例集中於曾赴美國西南部的族群，並與台灣半導體產業赴美設廠地點、時間點高度重疊，醫界及民眾日後均應提高警覺。

針對球黴菌症個案快速成長，台大在去年8月曾召開記者會示警，指台灣在2000至2021年間只有一例，但到2025年已快速累計至13例，不過當時會中只強調民眾若前往美國西部或南部，包括旅居、工作、旅遊等都得小心，卻未透露確診者職業等細節，雖有媒體追問，仍得不到明確答覆。

不過就在台美貿易協議曝光、預告亞利桑那州將再蓋至少5座晶圓廠的前夕，台大的球黴菌症相關研究也公開上網，外界才得知這一系列感染和半導體產業有極高相關性。

半導體產業須注意

根據此研究，其實在之前公開的13例中，12人集中在2022至2024年間，12人中8人與半導體產業有關，8人中6人為外派工程師與相關商務人員，2人為配偶，其中一人還在半導體公司擔任護理師；8人皆為青壯年族群，最高齡56歲，最年輕僅28歲。

值得注意的是，約7成患者曾出現咳嗽、胸痛或類似肺炎的呼吸道症狀，但影像檢查呈現單顆或多顆肺結節，外觀與肺癌相似，難以單靠影像排除惡性腫瘤，最終透過胸腔鏡手術切除並經病理檢驗，才證實是球黴菌感染造成的肉芽腫；據統計，所有案例無人在手術前確診，包括2名曾在美國就醫者。

亞洲最大規模案例

此研究並指出，與既有的日本6例、中國6例報告相比，國內這一系列個案為亞洲目前最大規模，其特徵為短時間內病例數急遽增加，且時間點正好落在台灣半導體產業赴亞利桑那州擴張後，顯示地緣政治及產業移動，可能使原本在國內相當少見的疾病，成為臨床上不可忽視的挑戰。



針對球黴菌症特性，台大小兒科特聘教授黃立民說，球黴菌並非人傳人感染，而是因吸入當地環境中的黴菌孢子所引起，多數免疫功能正常者即使感染，也可能不會發病，當免疫力下降才出現症狀。

黃立民指出，球黴菌症防範難度高，即使企業曾提醒員工注意，也難以百分之百避免暴露，真正關鍵在於醫療端是否具備足夠警覺，當民眾前往高風險地區，返台後出現不明肺部或全身症狀時，醫師要能聯想到球黴菌感染，才可及早有效治療。

黃立民提醒，隨著台灣與國際往來愈發頻繁，這類過去在國內罕見的境外移入案例會愈來愈多，但因應之道不是恐慌或責怪，醫界應強化旅遊史、職業史的詢問，並提升診斷能力與檢測的可近性。

球黴菌症小檔案

致病原

球黴菌症由真菌「球黴菌」引起，其主要存在於土壤中，可產生極微小、具傳染力的孢子，被人吸入後引發感染。

流行地區

主要流行於乾燥或半乾燥地區，包括美國西南部（以亞利桑那州、加州最多）、墨西哥及中南美洲部分地區。台灣非流行地區。

傳染方式

以吸入含有球黴菌孢子的塵土為主，並非人傳人或動物傳人。極少數可能因器官移植或實驗室操作而感染。

症狀

約4成感染者會出現症狀，多為發燒、咳嗽、疲倦、胸痛、呼吸喘、夜間盜汗或皮疹；影像可能呈現肺結節或類似肺炎。超過9成患者即使未治療也可自行痊癒，致死率不高。

高風險族群

曾在流行地區從事建築工程、農耕、挖掘土石者，或長期旅居、工作者風險較高。孕婦（尤其後期）、糖尿病患者、免疫功能低下者較易出現重症。

治療

多數輕症不需治療，重症或高風險族群則建議使用抗黴菌藥物，住院期間無須隔離。

預防

目前無疫苗。在流行地區應避免前往揚塵多的場所，必要時配戴 N95 口罩；遇沙塵暴應留在室內。若 4 周內曾前往流行地區，返台後出現相關症狀，應速就醫並告知旅遊與活動史。

資料來源：疾管署

▲顯微鏡下經染色的球黴菌切片。非當事人報告。（圖／中醫大附醫提供）