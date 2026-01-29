國健署公費肺癌篩檢已27萬人受檢　逾6成患者有家族史

▲肺癌早期多無明顯症狀，出現症狀往往是後期。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

肺癌早期多無明顯症狀，出現症狀再就醫時，往往是肺癌第3期或第4期，錯過了治療的黃金期。對此，國健署持續推動公費肺癌篩檢，截至114年12月31日止，全國肺癌篩檢已提供27萬7,306人次低劑量電腦斷層（LDCT）檢查服務，並找出3,139名確診肺癌個案，其中高達64.4%具肺癌家族史，顯示篩檢對高風險族群早期發現具有關鍵作用。

依據國健署統計，確診個案中，有2,020人（64.4%）具肺癌家族史，991人（31.6%）為重度吸菸者，另有128人（4.1%）同時具備家族史及重度吸菸史。進一步分析發現，因篩檢而確診的個案中，約8成（2,556人）屬於早期肺癌（0期及1期），僅約1成為晚期（3期及4期），與非篩檢確診個案相比，早期發現比例明顯較高。

國健署癌症防治組簡任技正李嘉慧指出，肺癌已連續多年高居國人十大癌症之首，112年肺癌標準化發生率為每10萬人口44.9人，113年標準化死亡率為每10萬人口21.2人，由於肺癌早期多無明顯症狀，許多患者在出現不適就醫時已是第3期或第4期，錯失治療黃金期，根據癌症登記資料，第1期肺癌5年存活率約9成，但第4期僅剩約1成。

為降低肺癌對國人健康的威脅，國健署依循國內外實證研究，提供符合資格民眾每2年1次公費肺癌篩檢。對象包括一、具肺癌家族史者，40至74歲女性或45至74歲男性，且其父母、子女或兄弟姊妹曾確診肺癌；二、重度吸菸者，50至74歲、吸菸史達20包-年以上且戒菸未滿15年者，皆可接受LDCT檢查服務。