石二鍋貢丸標示豬肉卻「檢出雞成分」　大翔鐵板燒牛肉混豬肉

▲石二鍋台北安居店的「芋香貢丸」標示違規。（圖／台北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布「114年度肉加工品動物成分鑑別抽驗結果」，總計2件產品不符合規定，其中石二鍋台北安居店的「芋香貢丸」標示豬肉，但檢出雞成分；另外，大翔鐵板燒（原大埔鐵板燒）的特製牛肉片標示牛肉，但檢出豬成分，由於來源廠商均屬外縣市，北市衛生局已移請當地衛生局辦理。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，2025年11月至夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店、牛排店、肉品連鎖店、傳統市場等處抽驗市售肉加工產品，檢驗動物性成分共計29件，檢驗結果2件不合格，不合格率6.9%。

其中石二鍋台北安居店的「芋香貢丸」，檢出雞成分陽性，但產品標示為豬肉，來源廠商為「嘉楠食品工業股份有限公司」，去年（2025）12月9日已移請嘉義縣衛生局辦理。

另中山區長安東路的「大翔鐵板燒」販售的「特製牛肉片」檢出豬成分陽性，但產品標示為牛肉，來源廠商為「樹森開發股份有限公司」，去年（2025）12月9日已移請基隆市衛生局辦理。

林冠蓁提醒，依據《食安法》第22條規定，食品外包裝標示應標示「品名」、「內容物名稱」、「淨重、容量或數量」、「食品添加物名稱」、「製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址」、「原產地（國）」、「有效日期」、「營養標示」、「含基因改造食品原料」等項目。

另依《食安法》第28條規定，食品、食品添加物、食品用洗潔劑及經中央主管機關公告的食品器具、食品容器或包裝，其標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解情形及食品不得為醫療效能標示、宣傳或廣告，如有其他經中央主管機關公告事項，亦須標示於產品外包裝，如有標示不實，可處4萬至400萬元罰鍰。