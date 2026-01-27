ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

妻懷孕「老公卻想吐」　醫揭原因：真的不是演戲

▲醫師說，有研究發現，當另一半懷孕時，部分男性的荷爾蒙會出現變化。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

兒科急診醫師吳昌騰分享，老婆懷孕，老公卻開始想吐，這真的不是演戲，叫「擬娩症候群」（Couvade syndrome），這些狀況多半在懷孕初期最明顯。

「擬娩症候群」

吳昌騰近日在臉書說，上班時間，一位好朋友焦急地打電話給他，一開口就說，「主任，我老婆才剛拿到媽媽手冊，結果我這幾天一直噁心、沒胃口…我是不是哪裡出問題了？」

吳昌騰表示，聽完對方的描述，笑著安慰他，「你沒有生病，也不是什麼大問題。這在醫學上其實有名字，叫作擬娩症候群（Couvade syndrome）」；原來懷孕不只影響媽媽，有些準爸爸的身體也會默默「一起參與」。

「懷孕從不是一個人的事」

吳昌騰指出，有研究發現，當另一半懷孕時，部分男性的荷爾蒙會出現變化，包括「雌激素、孕激素上升」、「睪固酮下降」，這些改變會影響大腦與腸胃系統，讓準爸爸真的出現噁心、想吐、食慾改變的感覺。

吳昌騰提到，這不是裝的，也不是心理作用，而是真實的身體反應，常見的「準爸爸同感症狀」包括：

1、噁心、乾嘔、胃酸逆流

2、食慾不振，或突然特別想吃某些食物

3、腹脹、便秘，甚至體重跟著增加

4、睡不好、容易疲倦、情緒焦慮

吳昌騰說，這些狀況多半在懷孕初期最明顯，等孕期進入穩定階段，也會慢慢緩解。他提醒，懷孕從來不是一個人的事，如果有一天，妳看到身旁的老公也在乾嘔、沒胃口，先別急著笑他，那代表他的身體和心，都正陪著妳一起迎接這個新生命，這樣的他是一位真正願意同甘共苦的隊友。

