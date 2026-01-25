青花菜營養翻3倍！專家激推「最強吃法」：配薑黃效果加成

▲花椰菜烹煮別超過2分鐘，或加入薑黃一起煮，堪稱「最強吃法」。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

近期正值青花菜盛產期，新鮮又便宜，是不少民眾餐桌上的常客。青花菜被譽為十字花科之王，但怎麼吃最健康？食安專家韋恩分享，很多人以為蔬菜生吃最營養，但青花菜反而是「熟食比生食更強」，抗氧化力甚至可落差達3倍以上！此外，若能搭配明星食材薑黃一起煮，抗發炎的效果更會出現加成反應。

食安專家韋恩（楊世煒）在粉專分享，多吃青花菜確實有好處，但若吃法正確，效果能再放大。他指出，青花菜中的關鍵成分「硫配糖體」本身並無活性，必須透過切碎或加熱破壞細胞結構，才能與酵素接觸，進一步生成對人體有益的蘿蔔硫素、異硫氰酸鹽及吲哚類化合物。

研究發現，煮熟後的青花菜，其抗氧化能力竟比生食高出3倍以上。但韋恩也提醒，並非「煮越久越好」，實驗顯示，青花菜一旦炒超過2分鐘，蘿蔔硫素就會開始下降。因此，簡單的汆燙或快炒，才是鎖住營養的最佳做法。

除了烹調時間，韋恩更公開另一項「最強吃法」：青花菜搭配薑黃。他解釋，薑黃素是近年知名的抗發炎明星，研究證實，當薑黃素與青花菜中的「蘿蔔硫素」同時存在時，抗發炎效果並非單純相加，而是會產生加成作用。數據顯示，在降低發炎指標（如TNF α）時，兩者合用的效果比單獨使用高出約3成。

韋恩建議，民眾平時可以嘗試烹煮「咖哩青花菜」或「黃金燉青花菜」，將兩者一起下鍋。他強調，只要吃對方法，日常隨手可得的蔬菜也能發揮出極高的營養價值。